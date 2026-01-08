Asti in festa: la fiaccola olimpica 2026 illumina la città

L’attesa si fa sempre più intensa: l’11 gennaio 2024 Asti si vestirà a festa per accogliere la fiaccola olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, un simbolo universale di pace, speranza e spirito sportivo che illuminerà il percorso verso la prossima edizione dei Giochi.

L’evento, un tassello fondamentale del lungo viaggio della fiamma dalla Grecia, rappresenta un’occasione unica per la città e per l’intera comunità astigiana di celebrare i valori olimpici e di testimoniare il proprio entusiasmo per la competizione che coinvolgerà l’Italia.

La carovana olimpica, un fiume di energia e tradizione, solcherà le vie cittadine provenendo da Alba e in direzione di Torino, con un itinerario studiato per coinvolgere il maggior numero possibile di persone e per valorizzare il patrimonio storico e artistico di Asti.

L’arrivo in Piazza Campo del Palio è previsto per le ore 11:15, un momento di emozione collettiva che segnerà l’inizio di un percorso che si snoderà attraverso alcune delle arterie principali della città.

Il corteo, composto dai tedofori – portatori del fuoco sacro – e dalle vetture dell’organizzazione, si muoverà lungo un tracciato che include Corso Einaudi, Corso alla Vittoria, Piazza Alfieri, Corso Alfieri, Piazza Porta Torino, Corso Torino e, infine, la Statale 10, giungendo a conclusione nei pressi del casello autostradale di Asti Ovest.

Per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’evento, un dispositivo di ordine pubblico articolato coinvolgerà diverse forze dell’ordine.

La Polizia Stradale assicurerà la scorta al corteo, mentre la Polizia Municipale si occuperà di regolare il traffico agli incroci chiave e di predisporre temporanee interruzioni della circolazione nei tratti cittadini interessati.

Si prevede che, nell’arco temporale compreso tra le ore 11:30 e le 12:30, la circolazione veicolare subirà rallentamenti e possibili disagi.

Si invita pertanto la cittadinanza a pianificare i propri spostamenti tenendo conto di questa situazione e a consultare le comunicazioni ufficiali per informazioni aggiornate sul percorso e sulle eventuali modifiche al piano di viabilità.

L’evento rappresenta non solo un momento di grande visibilità per Asti, ma anche un’opportunità di rafforzare il senso di comunità e di celebrare insieme i valori che rendono i Giochi Olimpici un evento di portata mondiale.