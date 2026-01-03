Bremer a un traguardo storico: 100° gettone con la Juve, emozione e rispetto per Spalletti.

Rientro in campo, traguardo storico e sguardo rivolto al futuro: Gleison Bremer si appresta a raggiungere il centesimo gettone con la maglia bianconera, un aneddoto significativo per un giocatore che ha dovuto affrontare un periodo di stop forzato.

“Finalmente,” esprime Bremer, con un’emozione palpabile, “sono tornato.

Il percorso è stato lungo, ma la forma ottimale arriverà con il tempo e il lavoro costante.

“La partita contro il Lecce, in programma allo Stadium, rappresenta più di un semplice incontro di campionato; è una prova di forza, una sfida cruciale che il difensore brasiliano percepisce con la dovuta gravità.

“Queste sono le partite che mettono alla prova il nostro carattere,” sottolinea Bremer ai microfoni di Dazn, “e dobbiamo assolutamente vincere.

“La sua analisi tattica si estende al tecnico salentino, Luciano Spalletti, a cui attribuisce una reputazione indiscussa.

“Spalletti è un allenatore di grande valore, una figura che la storia del calcio italiano ha consacrato,” afferma Bremer, riconoscendo la sua abilità e competenza.

Il rispetto per l’avversario si coniuga con la determinazione a superarlo.

Oltre all’impegno sportivo, l’incontro con il connazionale Danilo assume un valore affettivo e simbolico.

L’ex capitano bianconero, attualmente infortunato, sarà presente sugli spalti a sostenere la squadra.

“Danilo mi ha dato tanto, mi ha aiutato in momenti importanti,” rivela Bremer, anticipando un commovente abbraccio.

La presenza di Danilo rappresenta un legame con il passato, un’eredità di valori e professionalità che Bremer si impegna a onorare.

Questo traguardo, il centesimo incontro, non è solo un numero, ma un simbolo del percorso di crescita, dell’integrazione nel tessuto bianconero e della gratitudine verso chi lo ha preceduto.

La partita contro il Lecce, quindi, si configura come un momento di celebrazione e di ripartenza, un ulteriore passo verso l’obiettivo di raggiungere il pieno splendore e contribuire al successo della Juventus.