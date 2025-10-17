Bremer out: inizia il lungo percorso di riabilitazione.

Il difensore brasiliano Gleison Bremer ha condiviso sui suoi canali social un aggiornamento sullo stato delle sue condizioni fisiche, segnando l’inizio di un percorso di recupero post-operatorio complesso e delicato.

L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto lo scorso martedì ha mirato a risolvere una lesione meniscale, un infortunio frequente nel mondo del calcio, spesso legato a movimenti di rotazione improvvisi o a contatti diretti.

La lesione del menisco, un tessuto fibrocartilagineo essenziale per l’ammortizzazione e la stabilità dell’articolazione del ginocchio, compromette significativamente la funzionalità dell’atleta, richiedendo un intervento tempestivo per evitare complicazioni a lungo termine.

La decisione di ricorrere alla chirurgia, presumibilmente una meniscectomia parziale o una sutura meniscale a seconda della natura specifica della lesione, è stata presa dopo un’attenta valutazione dello staff medico della Juventus, che ha considerato la gravità dell’infortunio e la necessità di garantire un ritorno in campo ottimale.

La scelta di procedere con un intervento, piuttosto che optare per un approccio conservativo, riflette la volontà di accelerare i tempi di recupero e minimizzare il rischio di recidive.

L’immagine condivisa da Bremer, che lo ritrae impegnato in esercizi riabilitativi in palestra, testimonia l’impegno e la determinazione che lo accompagneranno in questa fase cruciale.

Il programma di riabilitazione, attentamente personalizzato da un team di specialisti, sarà finalizzato a ripristinare la forza muscolare, la mobilità articolare e la propriocezione (la capacità di percepire la posizione del corpo nello spazio).

Questo processo non sarà immediato; le stime mediche indicano una possibile reintegrazione in campo tra 8 e 10 settimane, un lasso di tempo che richiede pazienza, disciplina e un monitoraggio costante dei progressi.

La sua assenza si fa sentire per Igor Tudor, che dovrà fare i conti con una pedina importante del suo sistema di gioco assente per un periodo prolungato.

L’infortunio di Bremer evidenzia anche le sfide intrinseche alla vita di un calciatore professionista, esposto a rischi fisici costanti e costretto a un impegno continuo per mantenere la forma fisica e la competitività.

Il suo ritorno, atteso con ansia dai tifosi bianconeri, rappresenterà un momento di rinascita sportiva e un esempio di resilienza e professionalità.