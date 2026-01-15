Cagliari, mercato in attesa: Anjorin nel mirino, addio a Rog

Il Cagliari si appresta a vivere una finestra di mercato mirata, con l’obiettivo di infondere nuova linfa in un organico che deve ritrovare solidità e mordente.

Le manovre del direttore sportivo Angelozzi, tuttavia, si materializzeranno solo dopo l’impegno cruciale di sabato contro la Juventus, partita che rappresenta un banco di prova fondamentale per le ambizioni rossoblu.

Al centro dell’attenzione c’è Nicolò Anjorin, talentuoso centrocampista classe 2001 in forza al Torino.

Il giocatore, reduce da un’esperienza all’Empoli, ha già lasciato un’impressione positiva alla Domus, dove fornì un assist decisivo.

La sua attuale marginalizzazione nel Torino, con sole sette presenze complessive, lo rende un’opportunità allettante per il Cagliari, che lo terrebbe in prestito.

Parallelamente, si valuta l’inserimento di Fares Sulemana, altro profilo nel radar del club.

L’esterno offensivo, nato nel 2003, ha faticato ad emergere al Bologna, collezionando sole tre presenze da subentrato.

Il ritorno a Cagliari, dove aveva contribuito alla salvezza sotto la guida di Ranieri prima del suo trasferimento all’Atalanta, potrebbe rappresentare una chiave per rilanciarne la carriera.

Una svolta si è già verificata con la risoluzione consensuale del contratto che lega Rog al Cagliari.

Il centrocampista sloveno, arrivato nel 2019 dal Napoli, lascia la Sardegna dopo aver disputato 80 partite e superato numerosi infortuni.

Il suo messaggio di commozione e gratitudine verso la tifoseria, la città e l’isola sottolinea il forte legame emotivo che lo ha legato a Cagliari.

Le possibili nuove acquisizioni potrebbero innescare un’impennata di uscite.

In particolare, si valuta la cessione di Prati, che desta l’interesse del Torino, aprendo così uno spiraglio per Anjorin. Il Cagliari, inoltre, monitora con attenzione il difensore pescarese Dagasso e potrebbe cedere Di Pardo al Cesena, ottimizzando così la rosa a disposizione.

In vista del confronto con la Juventus, mister Ranieri dovrà fare i conti con l’emergenza in difesa e a centrocampo.

Pisacane potrebbe essere rimpiazzato al centro della difesa, affiancando Luperto.

A centrocampo, l’infortunio di Deiola e Folorunsho apre le porte a Adopo, Mazzitelli e, potenzialmente, a Prati.

In avanti, si prospettano due duelli all’ultimo respiro tra Kilicsoy e Borrelli, e Gaetano ed Esposito, in cerca di una maglia da titolare.

La partita contro i bianconeri si preannuncia un test impegnativo e cruciale per il futuro del Cagliari, sia in termini di risultati che di scelte di mercato.