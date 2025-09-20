Cittadella del Basket: Tortona Inaugura il Nuovo Capitolo

La Cittadella del Basket: Un Nuovo Capitolo per Tortona e per il DerthonaDomani, 21 settembre, Tortona si appresta a celebrare un evento di portata storica: l’inaugurazione della Cittadella e del Palazzetto dello Sport, un’infrastruttura sportiva all’avanguardia che ridefinirà il panorama cestistico locale e regionale.

Il complesso, esteso su un’area di circa 70.000 metri quadrati, rappresenta un investimento strategico nel futuro dello sport e del territorio, andando ben oltre la semplice realizzazione di un impianto per la Bertram Derthona Basket.

La Cittadella non è solo un palcoscenico per le partite di Serie A maschile, ma accoglierà anche l’Autosped G BCC Derthona Basket, la squadra femminile di A1, sottolineando l’impegno verso lo sviluppo del basket in tutte le sue forme.

Il Palazzetto dello Sport, fulcro dell’intera struttura, disporrà di 5.000 posti a sedere distribuiti su due anelli, creando un’atmosfera coinvolgente per i tifosi e un ambiente stimolante per gli atleti.

L’edificio, articolato su due livelli, ospiterà non solo le aree dedicate alle competizioni, ma anche servizi di ristorazione, centri informativi, spazi per il tempo libero e ampie zone di parcheggio, concependosi come un vero e proprio polo di aggregazione sociale.

L’amichevole contro i campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna, trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, offrirà al pubblico l’opportunità di vivere in anteprima l’emozione di un impianto all’avanguardia, il risultato della visione ambiziosa della famiglia Gavio.

“Questo è un momento epocale, non solo per il Derthona Basket, ma per l’intera comunità,” afferma il presidente Marco Picchi, esprimendo l’orgoglio per la realizzazione di un sogno condiviso.

Il sindaco Federico Chiodi, con un entusiasmo palpabile, aggiunge: “La nuova Casa dei Leoni è un sogno che si concretizza, grazie all’impegno e alla generosità della famiglia Gavio, che ha saputo cogliere il potenziale di Tortona e investire nel suo futuro.

Questo è un regalo che va condiviso e apprezzato da tutti coloro che hanno creduto e sostenuto il Derthona nel corso degli anni.

“La Cittadella non è solo un complesso sportivo, ma un simbolo di Tortona che guarda al futuro con ottimismo e fiducia.

Un luogo dove la passione per il basket si fonde con l’innovazione e la sostenibilità, diventando un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero in tutta la regione.

Per facilitare l’accesso all’inaugurazione, è stato organizzato un servizio di navetta gratuito che collegherà la Cittadella ai principali parcheggi, un servizio pensato per accompagnare i tifosi lungo tutto l’arco della stagione e garantire un’esperienza accessibile a tutti.

Questa iniziativa, come l’intera struttura, testimonia l’attenzione ai dettagli e la volontà di creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti gli appassionati di basket.