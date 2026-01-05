Coppa Europa a Sestriere: Giovani promesse in pista sulla Kandahar

Sestriere si appresta ad accogliere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia sportiva, ospitando la Coppa Europa di sci alpino femminile il 9 e il 10 gennaio.

Due emozionanti gare di slalom gigante, con la prima manche fissata per le ore 10:00 e la seconda alle 12:30, offriranno al pubblico e agli appassionati l’opportunità di ammirare le giovani promesse del panorama continentale, atlete che aspirano a scalare le vette della Coppa del Mondo.

L’appuntamento si svolgerà sulla leggendaria pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, un nome evocativo che incarna l’eccellenza e la tradizione dello sci alpino a livello globale.

La stessa pista che, nella passata stagione, ha regalato emozioni intense con la tre giorni di Coppa del Mondo, coronata dal trionfo di Federica Brignone nei giganti e dalla storica centesima vittoria in Coppa del Mondo di Mikaela Shiffrin, un momento che ha scolpito un’pagina indelebile nel cuore degli appassionati.

Questa sarà la sesta volta che Sestriere onora il circuito di Coppa Europa, un segno tangibile della sua vocazione e del suo legame indissolubile con il mondo dello sci.

Il ricordo delle edizioni passate, del 1997, 2001, 2014, 2016 e del recente 2024, quando si disputarono altrettanto emozionanti giganti femminili, alimenta l’attesa e la consapevolezza dell’importanza di questo evento per la comunità locale.

L’organizzazione, curata con maestria dallo Sporting Club Sestrieres, beneficia del prestigioso patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Sestriere, testimonianza di un impegno condiviso a promuovere lo sport e il territorio.

Sestriere non è solo una stazione sciistica, ma un vero e proprio tempio dello sci alpino.

La località piemontese ha contribuito a plasmare la storia di questo sport, ospitando nel 1967 una delle prime gare di Coppa del Mondo, un evento che ha segnato l’inizio di un percorso verso l’eccellenza.

L’organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 1997 e l’onore di aver fatto parte dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 hanno definitivamente consacrato Sestriere come una delle sedi più iconiche e rispettate del calendario internazionale.

Questi eventi hanno non solo accresciuto la visibilità della località, ma hanno anche lasciato un’eredità duratura in termini di infrastrutture e di know-how.

“Un sentito ringraziamento – afferma Gualtiero Brasso, guida del comitato organizzatore – va alla Regione Piemonte e al Comune di Sestriere.

La sinergia con il territorio è fondamentale per creare eventi che promuovano lo sport, lo sci e l’intera regione, generando un impatto positivo sull’economia locale e sull’immagine del Piemonte.

” L’evento rappresenta quindi un’occasione unica per valorizzare il patrimonio sportivo, paesaggistico e culturale di Sestriere e del Piemonte, proiettandolo verso il futuro con rinnovato entusiasmo.