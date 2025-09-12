Derby d’Italia: resilienza, filosofia e futuro in campo.

Il Derby d’Italia si configura come un banco di prova cruciale, ben oltre il mero valore di tre punti.

Per me, affrontare questa partita da allenatore rappresenta un’esperienza densa di significato, una vetrina sulla resilienza e la filosofia che intendo imprimere alla squadra.

L’Inter è un avversario di spessore, un collettivo forgiato da giocatori di provata esperienza, abituati a navigare le acque impegnative delle competizioni di alto livello.

Il nostro approccio sarà improntato alla valorizzazione delle nostre peculiarità, cercando di imporre il nostro gioco con determinazione e intelligenza tattica.

Al di là del risultato immediato, la mia ambizione è instillare una mentalità vincente, un’etica del lavoro instancabile che ci permetta di aspirare ai vertici.

La Juventus ha una storia prestigiosa, un patrimonio di successi che ci impone di puntare sempre al massimo.

Inizialmente, ho condiviso con la squadra le nostre potenzialità, delineando un percorso ambizioso.

Da allora, ho evitato di parlare apertamente di obiettivi specifici, perché l’ossessione per le mete prefissate rischia di distrarre dal processo di crescita, dalla dedizione quotidiana che porta al successo.

Gli obiettivi si conquistano con il lavoro, la perseveranza, la capacità di superare gli ostacoli.

Riflettendo sulla performance di Vlahovic, è evidente come abbia affrontato un periodo complesso, una fase di maturazione personale e professionale.

A soli 25 anni, è ancora in piena evoluzione, e credo fermamente che le sue migliori stagioni siano ancora da venire.

Possiede un talento innato, una capacità realizzativa provata, e ha dimostrato un notevole impegno nel suo percorso di miglioramento, aiutandosi da solo a superare le difficoltà.

Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, la sua capacità di mantenere la concentrazione anche nei momenti più delicati.

Lo chiamo affettuosamente Dusko, Duki, e il nostro rapporto si basa su un equilibrio tra stimoli e supporto, tra disciplina e comprensione.

Se dovessi stilare una classifica dei migliori attaccanti del campionato, lo includerei senza dubbio, affiancandolo a giocatori come David e Openda.

Per quanto riguarda Yildiz, preferisco evitare critiche pubbliche; la sua professionalità e la sua dedizione sono esemplari.

Ciò che mi colpisce di più è la sua motivazione interiore, la sua irrefrenabile voglia di eccellere.

È un fuoco che arde in lui, una spinta che lo porta a superare i propri limiti.

Questo spirito combattivo è una risorsa inestimabile, e spero che riesca a mantenerlo costante nel tempo, perché possiede tutte le qualità per diventare un giocatore di livello assoluto.

La chiave del suo futuro è la perseveranza, la capacità di trasformare l’entusiasmo iniziale in un impegno duraturo.