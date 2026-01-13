Fiamma Olimpica a Biella: un’onda di entusiasmo e speranza.

Il corteo della Fiamma Olimpica ha illuminato oggi la città di Biella, lasciando un’impronta di entusiasmo e attesa nell’aria.

Il suo passaggio, un evento di portata simbolica e culturale, ha catalizzato l’attenzione di una folla numerosa, un mosaico di generazioni e provenienze che si sono radunate per celebrare lo spirito olimpico e i valori che esso incarna: eccellenza, amicizia, rispetto e coraggio.

L’evento ha visto la partecipazione attiva di numerose scolaresche, i cui occhi brillavano di curiosità e ammirazione mentre i tedofori, portatori del fuoco sacro, percorrevano le vie cittadine.

Questo gesto, più di una semplice presenza, rappresenta un investimento nel futuro, un’occasione per instillare nei giovani l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e di promozione di valori positivi.

Il corteo non si è limitato a un semplice passaggio di testimone, ma ha rappresentato un momento di orgoglio per la comunità biellese.

Tra i tedofori, figure di spicco del tessuto sociale e sportivo locale hanno condiviso l’onore di portare la fiamma.

Gildo Zegna, leader di un gruppo industriale che ha saputo coniugare successo economico e responsabilità sociale, ha incarnato l’impegno verso l’eccellenza e l’innovazione.

Piefrancesco Corcione, direttore dell’Uib, ha sottolineato il ruolo cruciale delle istituzioni sportive nella promozione di attività sane e inclusive.

Particolarmente toccante è stata la presenza di Nicole Orlando, atleta paralimpica, un esempio di determinazione, resilienza e superamento dei limiti, che ha ispirato con la sua storia di coraggio e passione.

Il passaggio della Fiamma Olimpica a Biella non è stato solamente un evento temporaneo, ma un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, per celebrare i valori dello sport e per guardare al futuro con ottimismo e speranza, ricordando come lo sport, in ogni sua forma, sia un potente strumento di unione e di ispirazione per tutti.

L’eco di questo momento rimarrà impresso nella memoria della città, alimentando la passione per lo sport e i valori olimpici.