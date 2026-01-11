Fiamma Olimpica a Sestriere: un omaggio al passato e speranza per il futuro

La Fiamma Olimpica ha illuminato nuovamente Sestriere, un ritorno simbolico a vent’anni dai Giochi di Torino 2006, un evento che ha profondamente segnato la storia e l’identità della Valle di Susa e dell’intera nazione.

Il passaggio della torcia, da Milano Cortina al Colle, ha rappresentato un ponte tra il passato glorioso e il futuro dei Giochi Invernali, un momento di celebrazione intriso di profonda commozione.

Ad accogliere la Fiamma, una folla calorosa e partecipata, ha tributato un lungo e sentito applauso a Lucrezia Lorenzi e Michele Franzoso, due tedofori che hanno portato con sé il peso di un ricordo doloroso: quello dei fratelli Matilde e Matteo, talenti nascenti dello sci alpino italiano, strappati prematuramente alla vita in tragiche circostanze.

Matilde, scomparsa nel 2024 in Val Senales, a poche settimane dal suo ventesimo compleanno, e Matteo, a cui il Cile ha negato la possibilità di realizzare i propri sogni, erano cresciuti nello Sci Club Sestriere, incarnando la passione, la dedizione e il potenziale che contraddistinguono l’eccellenza sportiva italiana.

I loro nomi, impressi nel cuore della comunità, risuonano come un monito e un incoraggiamento a perseguire i propri obiettivi con determinazione e passione, onorando la loro memoria.

La cerimonia ha visto la presenza di autorità locali e nazionali, tra cui il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la consigliera della Città metropolitana di Torino, Sonia Cambursano, Pietro Marocco per la Fisi e Giovanni Brasso, presidente di Sestrieres.

Il sindaco Poncet ha espresso l’auspicio di un grande successo per Milano Cortina 2026, sottolineando al contempo l’importanza di non dimenticare l’eredità di Torino 2006, un evento che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale ed economico del territorio.

Il presidente Cirio ha poi evidenziato come i Giochi di Torino 2006 abbiano rappresentato una vera e propria svolta per il Piemonte, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e al suo sviluppo.

“Grazie alle Olimpiadi – ha affermato – si è costruito il Piemonte di oggi, una regione europea leader nel turismo, un settore che contribuisce con il 10% del Prodotto Interno Lordo”.

Le sue parole hanno sottolineato il valore strategico dell’evento sportivo come motore di crescita e innovazione, capace di generare opportunità di sviluppo sostenibile e di rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo.

L’augurio rivolto a Milano Cortina è quello di emulare il successo del passato, sfruttando al meglio le opportunità offerte dai Giochi per promuovere il territorio e valorizzare il patrimonio culturale e naturale.

Il ritorno della Fiamma Olimpica a Sestriere non è quindi solo un evento sportivo, ma un’occasione per riflettere sul passato, celebrare il presente e guardare al futuro con ottimismo e speranza, onorando la memoria di chi non c’è più e ispirandosi all’eredità di chi ha reso grande lo sport italiano.