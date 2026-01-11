Fiamma Olimpica a Stellantis: un’eredità di passione e futuro.

La luce della Fiamma Olimpica ha illuminato oggi Mirafiori, scintilla di un’eredità che si rinnova, intrecciandosi con la storia e il futuro di Stellantis.

Un’occasione solenne, carica di significato, vent’anni dopo il trionfo di Torino 2006, un evento che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale, economico e culturale del Piemonte e dell’Italia intera.

John Elkann, presidente di Stellantis, ha sottolineato l’importanza di questo momento, non solo come celebrazione dello spirito olimpico, ma anche come riflessione sul percorso compiuto e sulla resilienza di un’azienda che ha saputo reinventarsi, mantenendo saldi i valori fondamentali.

Il passaggio della Fiamma attraverso gli stabilimenti di Pomigliano, Melfi e Modena, ha rappresentato un omaggio al lavoro e alla passione che animano i dipendenti di Stellantis, un orgoglio condiviso che va oltre i confini aziendali e abbraccia l’intera nazione.

L’evento ha acceso un dialogo tra passato e futuro, un ricordo vivido di come Torino 2006 abbia catalizzato un’ondata di entusiasmo, di innovazione e di sviluppo, trasformando la città e il Paese.

Oltre alla riqualificazione urbana, Torino 2006 ha stimolato la crescita di nuove discipline sportive, ha promosso l’inclusione sociale e ha rafforzato l’identità nazionale.

Il racconto personale di Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis in Europa, ha aggiunto un tocco di emozione e di autenticità al discorso.

La sua esperienza come tedoforo, l’ultimo portatore della Fiamma all’interno del mondo Stellantis, ha incarnato la passione e l’orgoglio di rappresentare un’azienda radicata nel territorio e proiettata verso il futuro.

“Questo per me è lo sport, è suo il potere,” ha affermato Cappellano, evidenziando la capacità dello sport di unire le persone, di superare i confini e di ispirare grandi imprese.

L’esperienza di Andrea Macrì, atleta italiano cresciuto a Torino, ha fornito una prospettiva unica sull’impatto delle Olimpiadi.

Macrì ha testimoniato come Torino 2006 abbia influenzato non solo la sua carriera sportiva, ma anche la vita del suo quartiere, profondamente trasformato dagli investimenti e dalle opportunità generate dall’evento.

La sua presenza ha simboleggiato l’importanza del supporto e dell’esempio che l’azienda offre ai giovani talenti, incoraggiandoli a perseguire i propri sogni e a rappresentare l’Italia nel mondo.

La cerimonia non è stata solo una celebrazione del passato, ma anche un segnale di speranza e di ottimismo per il futuro.

Un futuro in cui lo spirito olimpico continuerà a ispirare le nuove generazioni, a promuovere i valori di amicizia, di rispetto e di eccellenza, e a contribuire alla costruzione di una società più giusta, più inclusiva e più prospera.

Un futuro in cui Stellantis continuerà a essere un motore di crescita economica e sociale, un partner affidabile per il Paese e un orgoglio per i suoi dipendenti.