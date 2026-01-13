Fiamma Olimpica a Vercelli: Emozione e Spirito di Comunità

La Fiamma Olimpica, messaggera di speranza e spirito sportivo, ha illuminato oggi Vercelli, accendendo l’entusiasmo di una comunità intera.

Un corteo solenne, guidato dal maratoneta Matteo Sereno e dal suo fedele “spingitore” Rosario Fondacaro, membri del Gruppo Interforze di Torino, ha introdotto la testimone olimpica nella città del riso, segnando un momento di profonda emozione per il territorio.

L’arrivo, previsto per le ore 14:00, ha visto un susseguirsi di tedofori, ognuno portatore di un messaggio di dedizione e passione, che hanno percorso le vie e le piazze principali, coinvolgendo la popolazione in un abbraccio collettivo.

L’accoglienza ufficiale, avvenuta nella suggestiva cornice di piazza Cavour, ha visto il sindaco Roberto Scheda, affiancato dalla sua squadra di amministratori, presentare il saluto istituzionale ai tedofori.

L’evento, che trascende la semplice consegna di un simbolo, rappresenta un’iniezione di vitalità e un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e alla nazione.

Le famiglie presenti, armate di smartphone e macchine fotografiche, hanno immortalato il passaggio della Fiamma, consapevoli di assistere a un evento storico per Vercelli, un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Il gesto del sindaco, accompagnato dall’augurio “Buon cammino a tutti”, ha richiamato l’importanza del percorso che la Fiamma olimpica intraprenderà, un viaggio attraverso l’Italia che culminerà con l’accensione del braciere ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La Torre dell’Angelo, testimone silenziosa di secoli di storia, ha fatto da sfondo a questa celebrazione, avvolta in un’atmosfera vibrante e festosa.

L’entusiasmo popolare si è manifestato attraverso un mare di bandiere tricolore, sventolanti al vento, e di striscioni colorati, adornati con messaggi di benvenuto e di supporto.

La presenza massiccia di scolaresche, con i loro occhi brillanti di emozione, ha sottolineato il valore educativo e ispiratore dei Giochi Olimpici, un’eredità preziosa da tramandare alle future generazioni.

Questo momento, ben più di una semplice cerimonia, simboleggia l’aspirazione all’eccellenza, alla collaborazione e alla resilienza, valori intrinseci allo spirito olimpico.