Fiamma Olimpica, un Sogno tra le Acque del Lago Maggiore

Il corteo olimpico, vibrante di storia e speranza, ha trovato una cornice suggestiva nel cuore del Piemonte, con il Lago Maggiore che si specchiava come un palcoscenico naturale.

Il Verbano-Cusio-Ossola, custode di tradizioni e bellezze alpine, ha accolto la fiamma con un’atmosfera solenne, tra Verbania, Baveno e Stresa, prima di affidarla alle acque del lago a bordo del piroscafo “Piemonte”.

L’imbarcazione, un simbolo storico della navigazione lacustre, recentemente restaurata e reintrodotta in servizio dopo un’importante opera di refitting, ha solcato le acque verso l’Isola Bella, gioiello barocco incastonato nel lago.

A vegliare sulla fiamma, due atleti che hanno scolpito il proprio nome nell’Olimpo: Federica Cesarini, campionessa olimpica a Tokyo 2020 nel canottaggio, e Michele Frangilli, eroe del tiro con l’arco, medaglia d’oro a Londra 2012 dopo una lunga e intensa carriera costellata di successi precedenti.

L’esperienza ha assunto per Cesarini un significato particolarmente profondo.

“Questo lago è diventato il mio santuario di allenamento, il luogo dove sto esplorando una nuova disciplina, il beach sprint – ha spiegato l’atleta di Cittiglio, con un filo di emozione nella voce.

– Quest’anno mi ha offerto l’opportunità di reinventarmi, di sfidarmi e di prepararmi al meglio per le Olimpiadi di Los Angeles.

Essere tedoforo è un onore indescrivibile, una gioia che mi riempie il cuore”.

Anche per Frangilli, veterano di quattro Olimpiadi, il momento si è rivelato toccante.

“Sapere che una parte di me sarà presente, simbolicamente, quando il braciere olimpico sarà acceso è un’emozione unica, un orgoglio profondo”.

La presenza di un atleta che ha incarnato l’eccellenza sportiva per oltre vent’anni ha aggiunto un ulteriore livello di significato al corteo.

A rappresentare le istituzioni, il sottosegretario Alessandro Morelli ha sottolineato l’importanza dell’evento come vetrina per il Piemonte e le sue eccellenze.

“È una festa che coinvolge l’intera regione, un’occasione per mostrare al mondo la bellezza del nostro territorio e la passione per lo sport che ci contraddistingue.

” La scelta del Lago Maggiore non è casuale: un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni, capace di fondere la maestosità della natura con l’emozione dello sport.

Sull’Isola Bella, la fiamma ha proseguito il suo percorso attraverso le sale sontuose del Palazzo Borromeo e i giardini all’italiana, un labirinto di verde e bellezza che si è fuso con la luce dorata della torcia, creando un’immagine di straordinaria suggestione.

Il corteo, un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di assistervi, portando con sé la promessa di nuove emozioni e successi futuri.