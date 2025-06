Fioretti alla Bertram Derthona: nuovo allenatore per una svolta.

La Bertram Derthona Basket, squadra di Tortona (AL) che si appresta ad affrontare la prossima stagione di Serie A, ha annunciato l’ingaggio di Mario Fioretti come nuovo capo allenatore, sancendo un accordo biennale che lo legherà al club piemontese fino a giugno 2027. Questa nomina segna un punto di svolta per la società, desiderosa di imprimere una nuova impronta tecnica e strategica al progetto sportivo.Fioretti, classe 1971, rappresenta un profilo di grande esperienza e autorevolezza nel panorama cestistico italiano. Il tecnico bergamasco, con un curriculum costellato di successi, lascia un’eredità ventennale nell’Olimpia Milano, un percorso che lo ha visto evolvere da giovane collaboratore a figura chiave nello staff tecnico di alcuni dei più importanti allenatori che il basket italiano abbia mai avuto. Il rapporto più significativo è stato indubbiamente quello con Ettore Messina, una sinergia che ha contribuito a plasmare la carriera di Fioretti e a cementare la sua visione del gioco. La sua decisione di accettare la guida della Bertram Derthona Basket testimonia la sua ambizione di mettersi alla guida di una squadra e di affrontare una nuova, stimolante sfida.La solida formazione accademica di Fioretti, culminata con una laurea in Economia, rivela una mente analitica e una capacità di comprensione del business sportivo che vanno oltre la mera preparazione tecnica. Il suo viaggio nel basket ha radici profonde, affondando le sue origini in un’esperienza formativa unica: un periodo trascorso negli Stati Uniti, nel 1999, come assistente allenatore presso la prestigiosa squadra universitaria degli Indiana Hoosiers, sotto la guida del leggendario Bobby Knight. Questa esperienza, segnata da un ambiente estremamente competitivo e da un approccio rigoroso al gioco, ha contribuito a definire i principi fondamentali della sua filosofia cestistica.L’approdo a Milano nel 2003 ha segnato l’inizio di un’era di successi. In questi due decenni, Fioretti ha accumulato un palmarès straordinario: sei scudetti, quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe, testimonianza di un impegno costante e di un contributo significativo alla crescita dell’Olimpia. Tra i trofei più significativi, spicca il titolo di scudetto che ha sancito la conquista della terza stella per la società milanese. La partecipazione alla Final Four di Eurolega del 2021, un evento di prestigio internazionale, ha ulteriormente arricchito il suo bagaglio di esperienze. Inoltre, Fioretti ha avuto l’onore di collaborare con la Nazionale italiana, maturando una conoscenza approfondita del contesto cestistico a livello nazionale.L’ingaggio di Mario Fioretti rappresenta quindi un investimento di prospettiva per la Bertram Derthona Basket, che punta a capitalizzare sulla sua esperienza, competenza e visione per raggiungere nuovi traguardi e consolidare la propria posizione nel panorama cestistico italiano.