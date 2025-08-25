Gaudu trionfa a Ceres: emozioni e strategia nella Vuelta 2023

La terza tappa della Vuelta a España 2023 ha regalato emozioni intense, culminando con il trionfo di David Gaudu, ciclista francese della Groupama-FDJ.

La vittoria, ottenuta a Ceres dopo una tappa di 134,6 chilometri partita da San Maurizio Canavese, non solo consacra Gaudu come uno dei protagonisti di questa edizione, ma sottolinea la sua capacità di interpretare al meglio le insidie del percorso alpino.

La tappa, caratterizzata da un profilo impegnativo con salite significative, ha visto una corsa tatticamente complessa.

Sebbene il gruppo fosse attento a controllare le fughe iniziali, la salita finale ha messo a dura prova le gambe dei corridori, favorendo una selezione agguerrita.

Gaudu, dimostrando un’eccezionale gestione della fatica e una risolutezza tattica, è riuscito a staccare gli avversari negli ultimi metri, superando in volata Mads Pedersen, campione del mondo 2019, che si è dovuto accontentare del secondo posto.

La competizione si è rivelata cruciale anche per la lotta alla maglia rossa, la classifica generale.

Jonas Vingegaard, l’attuale detentore, ha confermato la sua solidità, concludendo al terzo posto e preservando il primato nella graduatoria.

La sua performance, seppur non vittoriosa, evidenzia la sua capacità di contenere gli attacchi dei rivali e di mantenere un ritmo sostenuto in un terreno così impegnativo.

La tappa, oltre al risultato sportivo, ha offerto spunti interessanti sull’evoluzione della corsa.

Il comportamento del gruppo, attentissimo a non lasciare scappare attacchi significativi, riflette la complessità strategica di una Vuelta a España che si preannuncia equilibrata e ricca di colpi di scena.

La vittoria di Gaudu non solo gli conferisce prestigio individuale, ma rappresenta anche un segnale per i suoi colleghi, dimostrando che la capacità di reagire e di sfruttare al meglio le opportunità può fare la differenza in una competizione di questo calibro.

La tappa ha inoltre accresciuto l’aspettativa per le prossime tappe, che continueranno a mettere a dura prova i ciclisti e a definire i destini della maglia rossa.