Hockey su Ghiaccio Paralimpico: Torino Palcoscenico per le Paralimpiadi 2026

Torino si appresta a diventare il palcoscenico cruciale per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio paralimpico, in una fase di preparazione intensiva in vista delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Dal 26 al 31 gennaio, il Pala Tazzoli vibrerà al ritmo della 12ª edizione dell’International Para Ice Hockey Tournament, un evento di importanza strategica che va ben oltre una semplice competizione sportiva.

La manifestazione, dedicata alla memoria di Andrea “Ciaz” Chiarotti, leggendario capitano della nazionale e architetto del movimento paralimpico italiano, rappresenta un omaggio a un uomo che ha incarnato i valori di resilienza, leadership e inclusione.

L’evento, orchestrato da Sportdipiù in sinergia con la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) e sostenuto da Regione, Città Metropolitana, Comune, CONI, Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e INAIL, offre un’opportunità unica per la nazionale azzurra di confrontarsi con avversari di calibro internazionale: Giappone, Repubblica Ceca e Slovacchia, tutte e tre nazionali destinate a essere protagoniste del girone paralimpico.

“Questo torneo è un banco di prova fondamentale,” dichiara il coach Mirko Bianchi, sottolineando l’importanza di osservare la reazione del gruppo sotto pressione e valutare il livello di preparazione tecnica ed emotiva.

“Ci aspetta un’esperienza di alto livello, ricca di sfide e opportunità di crescita.

“Silvia Bruno, presidente del Comitato Paralimpico Piemonte, evidenzia l’impatto sociale ed educativo dell’evento, un veicolo potente per la promozione dell’hockey su ghiaccio paralimpico e l’abbattimento di pregiudizi.

“La sfida più grande è quella di attrarre nuovi talenti,” afferma Bruno, “e manifestazioni di questa portata sono essenziali per ispirare giovani atleti e dimostrare che lo sport è un diritto inalienabile e un potente strumento di inclusione.

“L’hockey su ghiaccio paralimpico, infatti, incarna un paradigma di superamento dei limiti, un esempio tangibile di come l’abilità, la determinazione e la passione possano prevalere su ogni ostacolo.

L’evento torinese, pertanto, non si limita a offrire spettacolo sportivo di alto livello, ma proietta un messaggio di speranza, coraggio e integrazione.

Le istituzioni locali, rappresentate dall’assessore comunale allo Sport, Domenico Carretta, e dal vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, confermano il loro impegno a sostegno del movimento paralimpico, riconoscendo il diritto alla pratica sportiva come un diritto fondamentale per tutti i cittadini.

La partnership strategica con la Consulta Persone in Difficoltà, simboleggiata dalla mascotte ufficiale, il CIPidillo, un grillo parlante messaggero di inclusione, sottolinea ulteriormente l’importanza di promuovere una società equa e accessibile a tutti.

L’invito rivolto alla comunità è quello di partecipare numerosi, lasciandosi contagiare dall’energia contagiosa e dalla tenacia di questi straordinari atleti, testimoni di come lo sport possa abbattere barriere e costruire ponti tra le persone.