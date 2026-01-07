Inter batte Parma, pareggio amaro per la Lazio: il campionato è più combattuto

L’anticipo domenicale del Tardini ha visto l’Inter imporsi 2-0 sul Parma, consolidando il primato in classifica con un margine di quattro punti sul Napoli, il quale non è riuscito a capitalizzare il supporto del proprio pubblico contro un agguerrito Verona.

La partita, interpretata con una gestione pragmatica da parte dei nerazzurri, ha visto l’aprire del punteggio ad opera di Federico Dimarco nel primo tempo, una rete che ha saputo sbloccare una partita altrimenti bloccata.

La chiusura dell’incontro, arrivata in un guizzo finale, è stata siglata da Marcus Thuram, la cui precisione nel recupero ha sottolineato la superiorità tattica e fisica dell’Inter.

Parallelamente, al “Olimpico” di Roma, la Lazio e la Fiorentina hanno offerto un incontro più vivace, culminato in un pareggio per 2-2 che lascia l’amaro in bocca ai biancocelesti.

La squadra di Sarri aveva preso l’iniziativa nella ripresa grazie ad un gol di Cataldi, un lampo di genio che sembrava presagire una vittoria agevole.

Tuttavia, la resilienza della Fiorentina, guidata da una strategia di controgioco efficace, ha permesso di ribaltare il risultato.

L’ingresso in campo di giocatori freschi e motivati si è rivelato decisivo, con Gosens che ha pareggiato i conti e Gudmundsson che, con una fredda esecuzione dal dischetto, ha portato in vantaggio i viola a tempo scaduto.

Il gol del definitivo pareggio, realizzato da Pedro sempre su calcio di rigore negli assoli minuti di recupero, non ha placato la delusione dei tifosi laziali.

In Friuli, l’Udinese ha conquistato un’importante vittoria in trasferta contro il Torino, impiegando una strategia di contropiede che ha messo in difficoltà la difesa granata.

Nicolò Zaniolo, in stato di grazia, ha contribuito con la sua quinta rete stagionale, confermando il suo ruolo di elemento chiave nel gioco offensivo friulano.

Il raddoppio, ad opera di Vanderson, ha reso la rimonta torinese ancora più ardua.

Il gol di Casadei, che aveva momentaneamente riacceso la speranza per i tifosi di casa, è risultato insufficiente a ribaltare il risultato, sancendo la vittoria per 2-1 dell’Udinese e confermando la sua capacità di ottenere punti preziosi anche in contesti difficili.

Il match ha evidenziato la crescente solidità dell’Udinese, capace di sfruttare al meglio le debolezze avversarie e di interpretare al meglio le situazioni di gioco.