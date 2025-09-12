Ismajli granata: Un onore immenso, darò tutto per il Toro!

“Un’opportunità che si coglie con l’istinto, la passione e la consapevolezza di entrare a far parte di una storia profondissima.

Questo è il sentimento che mi pervade nell’aver scelto il Torino, un club intriso di tradizione e animato da una tifoseria unica nel panorama calcistico italiano.

“Così Ardian Ismajli, neo-difensore granata, si rivolge alla community del club attraverso il canale YouTube ufficiale, esprimendo un entusiasmo genuino che va oltre la semplice formalità di un arrivo.

Il centrale, cresciuto calcisticamente in un percorso che lo ha visto naturaleizzare albanese dopo essere nato in Kosovo, incrocia il Toro dopo un’esperienza significativa all’Empoli, con la sesta stagione in Serie A all’orizzonte, un traguardo che da bambino rappresentava un sogno vivido e tangibile.

“Il campionato italiano è sempre stato un faro per me,” confessa Ismajli, riflettendo sull’importanza di questo passo nella sua carriera.

“Vederlo in televisione da bambino era un’emozione che mi spingeva a migliorarmi costantemente.

Ora, farne parte attivamente, indossando la maglia del Torino, è un onore immenso.

”L’adattamento alla nuova realtà si sta rivelando positivo anche per la sua famiglia.

“Mia moglie è affascinata dalla città e dalla sua atmosfera,” rivela, suggerendo un’integrazione rapida e un legame che si consolida giorno dopo giorno.

Ma l’aspetto che caratterizza il nuovo difensore granata non è solo l’entusiasmo e la passione, bensì anche la determinazione e la resilienza.

“Sono un guerriero in campo,” dichiara Ismajli, proiettandosi verso le sfide future.

“Non mi arrendo mai, anche quando le condizioni non sono ideali.

Voglio portare questo spirito combattivo, questa fame di risultati, a Torino.

So di poter dare qualcosa di più, di importante, a questa squadra.

“La sua versatilità tattica è un ulteriore valore aggiunto.

“Non ho preferenze di moduli,” precisa Ismajli, dimostrando una mentalità aperta e una disponibilità ad adattarsi alle esigenze del tecnico.

“Sono a disposizione per giocare sia in una difesa a quattro che a tre, pronto a dare il massimo in qualunque ruolo mi venga affidato.

“Infine, il legame con i tifosi granata rappresenta una componente fondamentale del suo progetto calcistico a Torino.

“Il supporto del pubblico sarà essenziale per raggiungere i nostri obiettivi.

Voglio sentire il calore della curva, la passione che anima questi colori.

Insieme possiamo fare grandi cose, possiamo scrivere una nuova, entusiasmante pagina nella storia del Toro.

”