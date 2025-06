Juventus-Adidas, un legame che vola al 2037: un’era di simbiosi.

Un’era di simbiosi sportiva e culturale si perpetua: Juventus e Adidas hanno ufficializzato un’estensione del loro sodalizio, un legame indissolubile che si protrarrà fino al 2037. Questo rinnovo va ben oltre la mera sponsorizzazione, configurandosi come una partnership strategica che ha profondamente segnato l’identità del club bianconero e l’immagine globale del brand tedesco.L’accordo, nato nel 2015, ha rappresentato una svolta, inaugurando una stagione di collaborazioni che hanno trascendentato i confini del campo da calcio. Juventus e Adidas hanno saputo costruire un ecosistema di valore, intrecciando sport, moda, musica e design in un connubio innovativo. L’obiettivo primario è sempre stato quello di elevare l’esperienza del tifoso, trasformando l’appartenenza alla Juventus in un’identità culturale, un punto di riferimento nelle passioni e nella quotidianità.”Questa partnership non si limita a fornire l’abbigliamento per le nostre squadre,” ha dichiarato Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus. “È un’opportunità per creare qualcosa di più grande, un’esperienza condivisa che coinvolga la nostra comunità globale. Abbiamo tracciato un percorso di innovazione che ci ha portato a esplorare nuove frontiere creative, e siamo entusiasti di continuare a costruire insieme progetti ambiziosi e contaminazioni culturali che risuonino con le nuove generazioni.”Il successo della partnership è stato certificato dai risultati sportivi, con 28 trofei conquistati dalle squadre maschile e femminile. Ma al di là dei successi in campo, l’impatto va ricercato nella capacità di costruire un brand globale, in grado di dialogare con un pubblico sempre più vasto e diversificato. Adidas, con la sua expertise nella tecnologia tessile e nel design, ha fornito alla Juventus un’immagine forte e riconoscibile, mentre la Juventus, con la sua storia e la sua passione, ha arricchito l’offerta di Adidas, ampliando il suo appeal al di là del mondo dello sport.Sam Handy, General Manager di Adidas Football, ha sottolineato l’impegno nel fornire tecnologie all’avanguardia per l’abbigliamento sportivo, focalizzandosi sulle esigenze di giocatrici e giocatori, e sviluppando collezioni lifestyle che catturino l’essenza del club. “Siamo orgogliosi di questo legame duraturo e siamo impazienti di continuare a supportare la Juventus nel suo percorso di crescita e successo, fornendo loro l’equipaggiamento migliore e contribuendo a creare momenti indimenticabili per i tifosi,” ha affermato.Il rinnovo dell’accordo segna quindi l’inizio di un nuovo capitolo, un’opportunità per continuare a innovare, a esplorare nuove strade e a rafforzare il legame tra due icone globali, Juventus e Adidas, in un percorso comune verso il futuro. Un futuro in cui sport, stile e cultura si fondono per creare un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i tifosi bianconeri.