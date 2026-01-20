Juventus-Benfica: Tutto o niente per la Champions League

La vigilia di Benfica si tinge di un’aria densa di aspettative e calcoli complessi per la Juventus, impegnata in un appuntamento cruciale del maxi-girone di Champions League.

La squadra bianconera, rifugiata nella quiete della Continassa per l’allenamento di rifinitura, si prepara ad affrontare una partita che potrebbe segnare il confine tra la permanenza in competizione europea e l’amara consapevolezza dell’uscita prematura.

Luciano Spalletti, navigato stratega, deve fronteggiare un quadro di indisponibilità che, seppur non drammatico, lo costringe a valutare soluzioni alternative.

Rugani, Milik e Vlahovic rimangono ai margini, afflitti da infortuni che ne impediscono la partecipazione attiva, ma la loro assenza, pur significativa, non mina la solidità del gruppo a disposizione del tecnico.

La posta in gioco è di importanza capitale.

La vittoria contro i lusitani non rappresenta soltanto un passo avanti verso la qualificazione ai play-off, ma costituisce anche un’opportunità, seppur remota, di ravvivare la speranza di accedere direttamente agli ottavi di finale.

Al momento, la posizione della Juventus, al 17esimo posto nella classifica, la pone in una situazione delicata: a tre punti dall’ottavo posto, ma con un margine di sicurezza di tre lunghezze rispetto alla zona retrocessioni.

I restanti 180 minuti di gioco si preannunciano intensi, un banco di prova per la resilienza e l’ambizione bianconera.

L’allenamento di rifinitura, più che una mera preparazione atletica, si configura come un’occasione per affinare tattiche, consolidare l’intesa tra i giocatori e infondere fiducia nell’ambiente.

L’attenzione si concentra non solo sull’aspetto tecnico-tattico, ma anche sulla gestione emotiva e psicologica della squadra, consapevole del peso della responsabilità.

Al termine della seduta, Luciano Spalletti si renderà disponibile ai media nella sala conferenze dell’Allianz Stadium, alle ore 16.

La conferenza stampa offrirà un’opportunità per approfondire le strategie di gioco, analizzare lo stato di forma della squadra e rispondere alle domande dei giornalisti, gettando luce sulle aspettative e le sfide che attendono la Juventus contro il Benfica.

La sua presenza e le sue dichiarazioni contribuiranno a plasmare l’umore e le aspettative dei tifosi, in vista di una partita che potrebbe scrivere un capitolo importante nella storia recente della squadra bianconera.