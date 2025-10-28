Juventus, corsa all’allenatore: Spalletti o Palladino?

La ricerca del nuovo condottiero per la Juventus si dipana in un contesto di intensa attività dirigenziale, a seguito dell’inaspettato cambio di rotta che ha visto l’addio di Igor Tudor.

Il direttore generale Damien Comolli, figura chiave in questo delicato processo di transizione, sta orchestrando una complessa rete di interlocuzioni, con la consapevolezza che la scelta del successore delineerà in larga misura il futuro tecnico e, di riflesso, sportivo del club.

Luciano Spalletti emerge come il profilo più appetibile, un allenatore con un palmarès internazionale e una comprovata capacità di plasmare squadre di alto livello.

La sua ambivalenza, celata dietro risposte prudenti e non del tutto esplicite, alimenta speculazioni e indizi che suggeriscono una potenziale apertura alla candidatura, nonostante l’impegno di altri progetti.

La sua esperienza, maturata in contesti calcistici diversi e competitivi, potrebbe infondere nuova linfa vitale in una squadra desiderosa di riconfermare il proprio predominio.

In alternativa, Raffaele Palladino rappresenta una scelta dirompente, un allenatore giovane e dinamico che ha saputo lasciare un’impronta significativa nel suo breve percorso.

La precedente collaborazione con François Modesto, attuale direttore tecnico della Juventus, costituisce un elemento a favore, suggerendo una possibile sinergia e una comprensione reciproca degli obiettivi tecnici.

La sua visione del calcio, improntata a un gioco propositivo e a un’attenzione particolare allo sviluppo dei talenti, potrebbe costituire un elemento di innovazione per la squadra.

La questione allenatore, tuttavia, si presenta intricata e complessa, lungi da una risoluzione immediata.

La necessità di valutare attentamente le caratteristiche, le aspirazioni e le condizioni di ciascun candidato rende improbabile una decisione affrettata.

Nel frattempo, la squadra, temporaneamente affidata alla guida di Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, si concentra sulla preparazione alla sfida contro l’Udinese, un impegno cruciale per mantenere intatta la competitività e galvanizzare l’ambiente.

La partita, in programma domani allo Stadium, si preannuncia un banco di prova importante, non solo per la squadra, ma anche per la dirigenza, chiamata a gestire la pressione e a comunicare una visione chiara e convincente ai tifosi.

Il futuro della Juventus, in questa fase, poggia sull’equilibrio tra la ricerca del nuovo comandante e la necessità di garantire continuità e stabilità al progetto sportivo.