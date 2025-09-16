Juventus-Dortmund: Tudor sfida l’Europa, ecco le sorprese.

La vigilia di Juventus-Borussia Dortmund, un crocevia cruciale nell’avvio della competizione europea, si tinge di novità e interrogativi tattici.

Mister Igor Tudor ha ufficializzato una lista dei convocati che riflette un mix di ritorno dalla lunga assenza, debutto assoluto e la riammissione di un elemento chiave, pur segnata da alcune assenze significative.

L’inclusione di Rafael Conceição rappresenta un segnale di ripresa e di potenziale iniezione di qualità nell’attacco bianconero.

Il portoghese, reduce da un periodo di stop dovuto a un affaticamento muscolare che lo aveva forzato a rinunciare al confronto con l’Inter, rientra a disposizione, promettendo di aggiungere dinamismo e imprevedibilità nel reparto offensivo.

La sua presenza è un indizio importante per comprendere le intenzioni tattiche di Tudor, che potrebbe sfruttare le sue caratteristiche di velocità e abilità nel dribbling per sbilanciare la difesa tedesca.

Altrettanto significativa è la prima chiamata per Zhegrova, giovane talento proveniente dal Lille.

Il suo debutto in Champions League con la maglia della Juventus costituisce un’opportunità per dimostrare il proprio valore e per conoscere l’ambiente europeo ad alto livello.

La sua versatilità, con capacità di giocare sia come ala che come esterno alto nel modulo, potrebbe offrire a Tudor diverse soluzioni per variare il proprio approccio di gioco durante la partita.

Il rientro di Cambiaso, espiazione completa del suo turno di squalifica, è un ulteriore fattore positivo per la Juventus.

Il suo apporto, sia in fase offensiva che difensiva, si rivela fondamentale per equilibrare le dinamiche di squadra e per garantire solidità al sistema di gioco.

La sua capacità di spingere sulla fascia e di fornire assist preziosi sarà sicuramente un’arma da sfruttare contro un Borussia Dortmund noto per la sua aggressività.

Le assenze di Miretti e Milik, seppur inevitabili, rappresentano un punto debole per la formazione bianconera.

Miretti, con la sua visione di gioco e la sua capacità di impostazione, lascerà un vuoto a centrocampo, mentre l’assenza di Milik, abile centravanti, priva la squadra di una potenziale alternativa in fase di finalizzazione.

La loro mancanza impone a Tudor di trovare soluzioni alternative per compensare le loro rispettive mancanze, richiedendo agli altri giocatori di alzare il livello di rendimento e di assumersi maggiori responsabilità.

In definitiva, la lista dei convocati rivela un mix di speranze, opportunità e sfide per la Juventus alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund.

La ripresa di Conceição, il debutto di Zhegrova, il ritorno di Cambiaso, coesistono con le assenze di Miretti e Milik, delineando un quadro complesso che richiederà al tecnico Tudor una gestione attenta e strategica per affrontare al meglio un impegno di vitale importanza nel cammino europeo della squadra.