Juventus, svolta: Tudor al timone per il 2025/26, Igor resta fino al Mondiale.

La Juventus si proietta verso il futuro con una decisione strategica che definisce la rotta per la stagione 2025/2026: Pavel Tudor assume ufficialmente l’incarico di allenatore. L’annuncio, cruciale per la nuova fase societaria, è stato rilasciato dal direttore generale designato, Damien Comolli, durante una conferenza stampa dallo storico stadio bianconero.Questa scelta, che segna una svolta significativa nella gestione tecnica della squadra, è stata accompagnata da un segnale forte verso l’attuale allenatore, Igor, il quale continuerà a guidare la squadra fino al termine del Mondiale per Club. “Ho comunicato a Igor che il suo percorso con la Juventus proseguirà anche dopo il prestigioso appuntamento globale,” ha dichiarato Comolli, sottolineando l’importanza di garantire stabilità e continuità in un momento delicato. La permanenza di Tudor non è un semplice atto formale, ma il risultato di un lavoro sinergico. “Stiamo lavorando a stretto contatto,” ha precisato Comolli, “e ribadisco con convinzione: Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione, con la speranza di poter costruire un rapporto duraturo e proficuo per il club.” L’arrivo di Tudor rappresenta l’implementazione di una visione tennica ben precisa, volta a modernizzare il gioco bianconero e a infondere nuova energia all’ambiente. Si prevede un’impostazione tattica improntata a un calcio dinamico, aggressivo in fase di ripresa palla e attento alla costruzione del possesso palla. Si punterà molto sulla valorizzazione del settore giovanile, integrando gradualmente elementi promettenti nella rosa a disposizione.La scelta di Comolli, figura di spicco nel panorama calcistico internazionale, a capo dell’area sportiva, è parte integrante di questo progetto di rinnovamento. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per supportare Tudor nella realizzazione degli obiettivi prefissati, che includono non solo la competitività in campionato e nelle coppe europee, ma anche la crescita costante del brand Juventus a livello globale.L’annuncio di Tudor e la conferma di Igor fino al Mondiale per Club, unitamente all’operato di Comolli, testimoniano un cambio di passo strategico per la Juventus, un segnale di ambizione e di fiducia nel futuro. Il club bianconero si appresta ad affrontare una nuova era, con l’obiettivo di riconquistare il primato e di continuare a scrivere pagine di storia nel calcio mondiale. Si tratta di un piano a lungo termine che mira a rafforzare la Juventus, sia sul campo che al di fuori di esso, consolidando la sua posizione di eccellenza nel panorama sportivo internazionale.