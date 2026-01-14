My Name Is Luca: Omaggio a Vialli, un’Emozione a Torino

A tre anni dalla sua perdita, il Teatro Regio di Torino si appresta a celebrare Gianluca Vialli, non con un semplice ricordo, ma con un omaggio vibrante e multidimensionale intitolato “My name is Luca.

Ballata con Vialli”.

L’evento, promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, si configura come un crocevia di ricordi, aneddoti e performance artistiche, pensato per catturare l’essenza dell’uomo e dell’atleta che ha incarnato un’epoca del calcio italiano.

Lungi dall’essere una mera commemorazione, la serata ambisce a restituire l’immagine di Vialli come amico, leader, artista e, soprattutto, come persona capace di trasmettere gioia e ottimismo anche di fronte alle sfide più ardue.

“Vogliamo che sia una serata che faccia sorridere, proprio come Luca avrebbe voluto,” ha affermato Massimo Mauro, amico di una vita, sottolineando il desiderio di creare un’atmosfera di festa e condivisione.

La platea torinese è attesa a un’esperienza coinvolgente, dove la passione per il calcio si fonde con l’arte e la musica.

Tra gli ospiti previsti, un panorama eterogeneo che riflette la vastità del mondo che Vialli ha abitato: Roberto Mancini, Giorgio Chiellini, Gigi Buffon, Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara, Gianluca Pessotto, figure chiave del calcio italiano, e personalità del mondo dello spettacolo come Piero Chiambretti, Alessandro Cattelan e Walter Veltroni, a testimonianza della sua rilevanza culturale.

La conduzione affidata a Linus, iconico dj e conduttore radiofonico, promette un tocco di leggerezza e intimità.

“A Gianluca chiederei come ha fatto a lasciare un’eredità di sorriso,” ha dichiarato Linus, esprimendo l’ammirazione per la capacità di Vialli di irradiare positività.

Un dettaglio toccante rivela il profondo legame di Linus con Vialli, custodendo gelosamente una maglia indossata durante la storica vittoria della Champions League, un simbolo di trionfo che rifiuta di lavare, per preservarne l’anima.

Un aneddoto significativo, condiviso dall’assessore allo sport Domenico Carretta, evoca la leadership innata di Vialli.

Durante la finale degli Europei del 2020, in un momento di forte tensione e incertezza negli spogliatoi di Wembley, Vialli, con la sua autorevolezza e il suo carisma, lesse un brano di Franklin Delano Roosevelt alla squadra, infondendo coraggio e determinazione.

Questo gesto, piccolo ma significativo, incarna la sua capacità di leadership, la sua intelligenza e la sua capacità di ispirare gli altri.

Vialli ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama calcistico italiano, incarnando i colori di Cremonese, Sampdoria e Juventus, un traguardo raro per un atleta.

I biglietti, disponibili sul circuito Vivaticket, sono a numero chiuso, e l’intero ricavato sarà devoluto all’Istituto di Candiolo per la ricerca e la cura del cancro al pancreas, un gesto concreto di sostegno alla comunità scientifica e un tributo alla sua battaglia contro la malattia.

“My name is Luca.

Ballata con Vialli” non è solo un evento, ma un atto d’amore collettivo per un campione che ha saputo conquistare il cuore di un’intera nazione.