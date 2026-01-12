Rivoli, un’emozione olimpica: la Fiamma riaccende il sogno.

A vent’anni dalle memorabili Olimpiadi di Torino 2006, Rivoli ha ospitato un suggestivo passaggio della Fiamma Olimpica, preludio emozionante al conto alla rovescia verso Milano-Cortina 2026.

Il corteo, partito dal maestoso Castello di Rivoli, cuore pulsante del Museo d’Arte Contemporanea, ha tracciato un percorso che ha attraversato la città, lasciando un’impronta di speranza e ispirazione.

Quindici tedofori, portatori di un’eredità sportiva e culturale, hanno condotto la Fiamma lungo via Fratelli Piol, per poi proseguire su corso Francia, con una breve sosta solenne di fronte al Palazzo Comunale.

La presenza della Fiamma a Rivoli, a distanza di due decenni dall’evento che ha infiammato l’Italia intera, ha suscitato un’emozione palpabile, come un eco di gioia condivisa e di orgoglio cittadino.

“Rivedere la Fiamma Olimpica illuminare nuovamente Rivoli è un’esperienza che tocca corde profonde,” ha sottolineato il Sindaco Alessandro Errigo, aggiungendo un’interpretazione significativa dell’evento.

Non si tratta solo di un richiamo nostalgico a Torino 2006, ma di una riflessione più ampia sui principi fondamentali che guidano lo sport e, per estensione, la società.

La Fiamma Olimpica incarna ideali universali: l’inclusione, che abbatte barriere e accoglie la diversità; il rispetto, per l’avversario e per le regole; la partecipazione attiva, come motore di cambiamento; l’impegno costante e la dedizione, che trasformano il potenziale in risultati concreti; e infine, una competizione leale, che spinge al miglioramento senza rinunciare alla sportività.

Questi non sono solo valori olimpici, ma costituiscono il fondamento etico su cui Rivoli, come comunità, progetta il proprio futuro.

Rivoli si propone come una città accogliente, capace di farsi cogliere dalle sfide, che pone al centro le persone e il loro benessere.

Il passaggio della Fiamma Olimpica è un’occasione per ribadire questo impegno, un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro comune.

È una promessa di continuare a costruire insieme, rafforzando i legami sociali e garantendo a nessuno di essere lasciato indietro, perché la fiamma che oggi illumina Rivoli è la fiamma di una comunità che cammina unita verso nuovi orizzonti.

L’eredità di Torino 2006 continua a vivere e a ispirare, alimentando il sogno di un futuro più inclusivo, prospero e vibrante.