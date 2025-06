Rondine Cup: Sport, Inclusione e Sorrisi a Torino

La Rondine Cup 2025 si è conclusa, lasciando un’eco di sorrisi e nuove amicizie nel cuore di Torino. Più di un semplice torneo di calcio a cinque, l’evento ha rappresentato un momento cruciale per i giovani ospiti delle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e neo-maggiorenni, parte integrante del progetto SAI Torino Minori. L’iniziativa, orchestrata dalla Cooperativa Sociale Gruppo Arco in sinergia con Unione Sportiva ACLI, il Comune di Torino e la Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, ha incarnato un impegno concreto verso l’inclusione sociale e la promozione della cittadinanza attiva attraverso il potere universale dello sport.La Rondine Cup ha superato le dinamiche competitive, trasformandosi in un laboratorio di crescita personale e collettiva. Il calcio, in questo contesto, è stato un veicolo potente per abbattere barriere linguistiche e culturali, facilitando l’integrazione e la costruzione di relazioni positive tra i partecipanti. Oltre alla competizione sportiva, l’evento ha offerto opportunità di apprendimento sui valori del fair play, del rispetto delle regole e della collaborazione, elementi fondamentali per la crescita dei giovani e per la loro futura integrazione nella società.La vittoria finale di Casa Rondine è stata accolta con entusiasmo, ma il vero significato della Rondine Cup risiede nella partecipazione di tutte le squadre, tra cui Residenza Valpiana che si è meritamente classificata seconda e Progetto Tenda, terza. Ogni squadra ha rappresentato un percorso di resilienza e speranza, un testimonianza tangibile della forza dei giovani che, pur affrontando sfide complesse, dimostrano un’incredibile desiderio di crescere e di contribuire positivamente alla comunità.Un riconoscimento speciale, il premio ‘Fairplay’, è stato assegnato a Margherita Casa di Ideadonna Onlus, sottolineando l’importanza di un comportamento corretto, rispettoso e orientato alla collaborazione, valori che trascendono il risultato sportivo e che costituiscono il vero fondamento di una convivenza pacifica e inclusiva. La Rondine Cup 2025 non è stata solo una competizione, ma un percorso di crescita, di scoperta e di costruzione di ponti, rafforzando l’impegno di Torino verso l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati.