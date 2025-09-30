Torino, amaro ko a Parma: Ngonge non basta, sfida Lazio decisiva.

La sconfitta a Parma, seppur mitigata dal primo gol in granata di Cyril Ngonge, lascia un retrogusto amaro e solleva interrogativi pressanti sul percorso del Torino.

Il messaggio, conciso e carico di significato, condiviso dall’attaccante belga sui social media – “Non molliamo niente, testa alta alla prossima! Forza Toro” – incarna un appello alla resilienza, un tentativo di infondere fiducia in un ambiente che, dopo cinque giornate di campionato, fatica a trovare la propria identità.

Il punteggio finale di 2-1, oltre a confermare la distanza dalla vetta della classifica (attualmente a 4 punti), evidenzia una serie di criticità strutturali che affliggono la squadra di Marco Baroni.

La rete di Ngonge, un barlume di speranza, non riesce a celare le debolezze emerse sul campo, tra cui una scarsa efficacia offensiva e una fragilità difensiva che impongono una riflessione profonda.

La ripresa degli allenamenti al Filadelfia, in vista del confronto esterno con la Lazio, rappresenta un momento cruciale.

Baroni è chiamato a un cambio di passo, a una revisione tattica e strategica che possa sbloccare il potenziale della squadra e invertire il trend negativo.

La pressione è palpabile, i numeri parlano chiaro: un Torino che, con dieci gol subiti, condivide la peggior difesa del campionato con il Lecce, e che, con sole due reti realizzate, si attesta come l’attacco meno prolifico, pari a Verona e Genoa.

Al di là dell’immediato risultato, la sfida con la Lazio assume una valenza simbolica.

Sarà un banco di prova per valutare la capacità di reazione del gruppo, la tenuta del progetto tecnico e la coesione tra giocatori, allenatore e tifosi.

La squadra non può permettersi ulteriori passi falsi; la ricostruzione di un’identità solida, capace di interpretare al meglio i colori granata, è un imperativo categorico.

La partita non è solo una questione di tre punti, ma un’opportunità per riaccendere la speranza e gettare le basi per un futuro più roseo.