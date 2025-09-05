Torino, Baroni: vittoria all’Inter, epifania e nuova era.

La vittoria per 5-0 contro l’Inter non è stata semplicemente un risultato, ma un’epifania, un momento di cristallizzazione delle strategie che guideranno il Torino nella stagione imminente.

Marco Baroni, allenatore granata, sottolinea come quella partita abbia evidenziato la necessità impellente di un’intensità di gioco mai vista prima, una ferocia agonistica che trascenda i meri schemi tattici.

“Abbiamo mostrato – dichiara Baroni – la strada da seguire, un approccio pulito, aggressivo, dove la correttezza non compromette la grinta.

“L’ambizione del Torino non si limita a una vittoria occasionale, ma a una trasformazione profonda del suo DNA calcistico.

Baroni mira a costruire una squadra resiliente, capace di esprimere un calcio propositivo senza rinunciare alla solidità difensiva.

La chiave di questo cambiamento risiede nella versatilità e nella coesione del centrocampo, il fulcro pulsante dell’azione granata.

Un reparto arricchito da una miscela intrigante di esperienza e gioventù: il dinamismo di Casadei, la visione di Ilic, la tenacia di Ilikhan, affiancati dalle potenzialità ancora inesplorate di Anjorin e Asllani, pronti a erompere e a dare il loro contributo.

La prospettiva di vedere Simeone e Zapata agire in sinergia in avanti alimenta ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi, promettendo un attacco potente e imprevedibile, capace di creare scompiglio nelle difese avversarie.

L’impiego contemporaneo dei due attaccanti rappresenta un’arma tattica da affinare, un esperimento che potrebbe sbloccare nuove dinamiche offensive.

Un elemento cruciale di questa ricostruzione è l’arrivo di Israel in porta.

La scelta di affidare la difesa dei pali a un portiere diverso da Milinkovic-Savic non è un mero cambio di interprete, ma una decisione strategica volta a introdurre nuove competenze e un approccio differente.

“Israel possiede caratteristiche uniche – spiega Baroni – e gli daremo il tempo e le opportunità per esprimere al meglio il suo potenziale.

Crediamo fermamente in lui e nel suo contributo alla crescita della squadra.

“L’obiettivo del tecnico granata è chiaro: plasmare un Torino capace di competere ad alti livelli, una squadra che incarna i valori dell’impegno, del sacrificio e della passione, guidata da un portiere che, pur giovane, si dimostri pronto a ereditare il peso di un ruolo cruciale.

La stagione si preannuncia ricca di sfide e di opportunità per crescita, ma anche di un’evoluzione chiara e decisa nel percorso del Torino.