Torino, la Fiamma Olimpica tra storia, futuro e Intesa Sanpaolo

Torino, crocevia di storia e futuro: il passaggio della Fiamma Olimpica celebra un’eredità ventennale e proietta lo sguardo verso nuove sfideLa città di Torino si è vestita a festa, accogliendo con emozione e orgoglio il passaggio del corteo olimpico, preludio ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’evento, un ponte ideale tra passato, presente e futuro, ha trovato un’eco significativa nel cuore pulsante di Intesa Sanpaolo, una realtà profondamente radicata nel tessuto economico e sociale piemontese.

La scelta di Intesa Sanpaolo come tappa fondamentale non è casuale.

Il grattacielo, iconico esempio di architettura contemporanea firmata Renzo Piano, non è solo un luogo di lavoro per duemila dipendenti, ma un simbolo di innovazione, coraggio e trasformazione, valori che il gruppo bancario si impegna a incarnare nella sua strategia di crescita.

Come sottolineato da Roberto Cascella, Chief People and Culture Officer, l’esperienza di essere tedofori in una sede così significativa, dove il gruppo ha trovato le sue origini vent’anni fa, rappresenta un riconoscimento tangibile del legame profondo che unisce Intesa Sanpaolo alla città.

Il percorso della Fiamma, partita da Bra e attraversando città simbolo del Piemonte come Alba e Asti, ha lasciato un’impronta indelebile sul territorio, coinvolgendo comunità e persone.

Oltre ai tedofori ufficiali, come il ciclista e conduttore Vittorio Brumotti, hanno partecipato al corteo figure di spicco del panorama culturale e sportivo locale, a testimonianza del senso di appartenenza e dell’orgoglio collettivo.

La tappa presso il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, in particolare alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, ha rievocato un legame storico e artistico di inestimabile valore, proiettando la luce della modernità su un patrimonio di straordinaria bellezza.

Il tragitto attraverso il cuore di Torino ha sapientemente coniugato il racconto del passato con la visione di un futuro dinamico e sostenibile.

Piazza Gran Madre, le Porte Palatine e Piazza della Repubblica hanno offerto uno scenario suggestivo per celebrare un evento che ha profondamente segnato la storia della città.

L’arrivo previsto in Piazza Castello, in serata, sarà l’occasione per commemorare i vent’anni dai Giochi Invernali di Torino 2006, un capitolo irripetibile che ha lasciato un’eredità di passione, eccellenza e spirito olimpico.

Il momento clou dell’evento, previsto davanti alla Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, sarà il “bacio delle torce”, un affettuoso cambio di testimone che rievoca l’emozione del 2006, quando l’allora direttore del museo, Alberto Barbera, portò la fiamma olimpica a destinazione.

Come evidenziato con entusiasmo da Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, presidente e direttore del Museo, il museo e la sua comunità partecipano con orgoglio a un evento di tale portata, un omaggio a uno dei momenti più significativi nella storia dello sport mondiale.

La Fiamma, ora, non è solo un simbolo di pace e unità, ma anche un faro che illumina il cammino verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, un’occasione per celebrare l’eccellenza italiana, la passione per lo sport e l’abbraccio tra tradizione e innovazione.