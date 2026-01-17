Torino, l’amarezza si trasforma in grinta: Baroni guarda alla Roma.

L’amarezza per le recenti battute d’arresto casalinghe permea l’ambiente del Torino, un sentimento che mister Marco Baroni intende canalizzare in una rinnovata grinta da trasmettere alla squadra.

Le ultime cinque partite interne, segnate da quattro sconfitte, hanno evidenziato, in alcuni frangenti, un’eccessiva foga agonistica, un’impazienza che ha portato a scelte errate e a una perdita di lucidità.

L’obiettivo primario, ora, è reagire davanti al sostegno del pubblico, trasformando la frustrazione in determinazione e riscoprendo l’identità di una squadra capace di competere ad alti livelli.

L’organico si presenta con alcune incertezze legate alle condizioni fisiche di Ismajli e Simeone, giocatori cruciali per l’equilibrio tattico.

Baroni si mostra fiducioso, auspicando un loro pieno recupero e sottolineando l’importanza di valutare attentamente il loro apporto in vista della sfida contro la Roma.

L’esperienza di Zapata, recentemente impiegato a rotazioni in Coppa Italia, rappresenta una risorsa preziosa, un punto fermo nello spogliatoio che incarna la professionalità e la dedizione al gruppo, pronto a dare il suo contributo in qualsiasi circostanza.

Il mercato, elemento imprescindibile per ridisegnare le prospettive future, si prospetta cruciale.

L’allenatore, consapevole della necessità di innesti mirati, declina ogni coinvolgimento diretto nelle trattative, rimettendo la responsabilità nelle mani del direttore sportivo Petrachi, figura chiave nella ricerca di profili adatti a colmare le lacune e a potenziare le qualità dell’organico.

La strategia è chiara: non si può aspirare a risultati tangibili senza investimenti intelligenti e puntuali.

Le decisioni prese, inevitabilmente, comportano l’esclusione di alcuni giocatori, una scelta che, pur se dolorosa, non deve essere interpretata in termini personali.

La priorità assoluta è il bene comune, l’interesse primario del Torino, che richiede un allineamento di obiettivi e un’aderenza a un progetto ben definito.

Il percorso intrapreso mira a costruire un gruppo solido, coeso e pronto a competere con ambizione, lasciando alle spalle le difficoltà del passato e proiettandosi verso un futuro più radioso.