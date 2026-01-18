Torino-Roma, assente Zapata: emergenza granata in vista del match.

Un’inattesa assenza scuote le fila del Torino in vista del confronto serale con la Roma, in programma allo Stadio Olimpico.

L’ombra di un forfait last-minute si allunga sul progetto tecnico di Marco Baroni, dovuto a una defezione che rischia di complicare l’approccio alla partita: Duvan Zapata, l’attaccante colombiano, ha interrotto prematuramente il ritiro, rendendosi indisponibile per la sfida cruciale.

La decisione, comunicata a sorpresa, è dettata da delicate questioni familiari che richiedono l’immediata presenza del giocatore.

Zapata, classe 1991, ha lasciato la sede del ritiro per recarsi a Bergamo, lasciando un vuoto nell’organico granata.

Questa situazione pone il tecnico Baroni di fronte a una sfida inattesa, costringendolo a rivedere gli schemi di gioco e a trovare soluzioni alternative per compensare la perdita di un elemento chiave come Zapata, noto per la sua imprevedibilità e capacità di finalizzazione.

L’assenza del colombiano non è un dettaglio trascurabile.

Zapata rappresenta non solo una forza fisica e tecnica in attacco, ma anche un punto di riferimento per i compagni, un catalizzatore di gioco e un fattore determinante nell’equilibrio offensivo della squadra.

La sua assenza obbliga Baroni a valutare attentamente le opzioni rimaste, potenzialmente affidandosi a giovani promesse o a giocatori meno impiegati finora, con il rischio di alterare la dinamica complessiva della squadra.

Questa defezione, al di là della sua immediata ripercussione sulla partita contro la Roma, solleva interrogativi più ampi sulla gestione degli impegni personali dei calciatori in un contesto sportivo sempre più competitivo e sotto i riflettori.

L’equilibrio tra la vita privata e le esigenze del club rappresenta una sfida costante per atleti di alto livello, la cui performance è intrinsecamente legata al benessere psicofisico.

L’incertezza che ne deriva impone al Torino una risposta tattica immediata e, al contempo, una riflessione più ampia sulla costruzione di un sistema di supporto che tenga conto delle complessità della vita dei suoi atleti.

La partita contro la Roma, dunque, si presenta come un banco di prova non solo tecnico, ma anche di resilienza e capacità di adattamento per l’intera squadra granata.