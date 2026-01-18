Torino-Roma: Assenze e Sazonov in Uscita, Equilibrio Delicato

Il Torino si appresta ad affrontare la Roma in un match cruciale, segnato da un delicato equilibrio tra assenze e rientri.

L’allenatore granata, Marco Baroni, può contare sul ritorno di due elementi chiave per la sua strategia: il difensore Ardian Ismajli e l’attaccante Giovanni Simeone.

Le loro condizioni fisiche, provate dall’impegno precedente in Coppa Italia contro la stessa Roma, avevano inizialmente destato preoccupazioni, ma ora la loro presenza, seppur a disposizione come riserve, rappresenta un significativo potenziamento per la squadra.

La partita si prospetta complessa, non solo per la forza dell’avversario, ma anche per le numerose defezioni che colpiscono l’organico torinese.

Oltre a Ismajli e Simeone, il tecnico Baroni deve fare i conti con l’assenza di figure di spicco come Asllani, un elemento chiave nel centrocampo, Biraghi, importante per l’apporto offensivo e Nkounkou, che potrebbe aver offerto spunti interessanti sulla fascia.

La loro assenza lascia un vuoto che richiederà un’attenta riorganizzazione tattica e una maggiore resilienza da parte dei giocatori a disposizione.

L’elenco dei convocati rivela inoltre una fase di transizione per la società granata, con l’indicazione di Sazonov e Ilic come calciatori in uscita, potenziali sacrifici per esigenze di bilancio o per garantire loro maggiore visibilità in un club dove possano trovare più spazio.

Queste cessioni, sebbene possano rappresentare una perdita di qualità tecnica, offrono l’opportunità di aprire le porte a nuovi talenti e di ridisegnare il futuro del Torino.

La partita contro la Roma, dunque, non è solo un banco di prova tecnico-tattico, ma anche un indicatore dello stato di salute di una squadra in evoluzione, chiamata a superare le difficoltà e a dimostrare il proprio valore in un campionato sempre più competitivo.

La presenza di Ismajli e Simeone, seppur a supporto, e la gestione delle assenze, testimoniano la capacità di Baroni di adattarsi e di trovare soluzioni per mantenere la competitività del Toro.

Il match si preannuncia intenso e ricco di emozioni, con la speranza di vedere il Torino lottare con grinta e determinazione.