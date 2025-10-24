Torino si prepara alle ATP Finals: tennis, talento e opportunità.

Torino si veste da capitale del tennis, anticipando l’arrivo delle Nitto ATP Finals con un percorso di avvicinamento che fonde l’entusiasmo dei giovani talenti con l’eccellenza dei campioni.

Un connubio celebrato attraverso “Tennis in città”, un’iniziativa nata dalla collaborazione virtuosa tra la Regione Piemonte, il Comune, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), e culminata nell’inaugurazione di campi dedicati a tennis, ping pong e pickleball, accessibili a tutti.

L’evento si arricchisce ulteriormente con l’esposizione del prestigioso trofeo ATP Finals, giunto a illuminare l’atrio del grattacielo regionale.

L’impegno della Regione Piemonte si rivela in un’azione strategica che non trascura le fondamenta dello sport di base, affiancandola alla promozione di eventi di portata internazionale.

Un investimento mirato a coltivare il talento fin dalla giovane età, consapevole del ruolo cruciale dello sport come motore di crescita sociale e come volano per l’immagine del territorio.

La presenza delle ATP Finals rappresenta una vetrina globale per Torino e il Piemonte, un’opportunità per valorizzare le bellezze paesaggistiche, il patrimonio culturale e l’eccellenza industriale della regione.

Il Presidente Alberto Cirio sottolinea l’importanza di un approccio integrato, che sappia coniugare l’organizzazione di eventi di altissimo livello con la promozione dello sport scolastico e l’inclusione sociale.

La partnership con il main sponsor, Nitto, rafforzata da una recente missione in Giappone, testimonia la capacità della regione di costruire relazioni strategiche a livello internazionale e di attrarre investimenti.

La prospettiva futura delle ATP Finals a Torino appare rosea, alimentata dalla fiducia nel legame inscindibile tra il torneo e il territorio.

La vera forza, secondo il Presidente, risiede nella capacità di creare un’esperienza positiva per tutti gli attori coinvolti: visitatori, spettatori, giocatori, sponsor.

Questo, unito ad una gestione finanziaria oculata e responsabile, rappresenta la garanzia più solida per una partnership duratura e di successo.

L’obiettivo è chiaro: trasformare Torino in un polo di eccellenza tennistica, capace di attrarre talenti, generare crescita e proiettare l’immagine del Piemonte nel mondo.