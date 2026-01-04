Torino travolgente a Verona: 3-0 e crisi Hellas

Il Bentegodi è teatro di una vittoria convincente per il Torino, che si impone sull’Hellas Verona con un netto 3-0 nella diciottesima giornata di Serie A.

Un risultato che consolida il percorso del Torino e, al contempo, acuisce le difficoltà di un Verona che fatica a trovare una direzione precisa.

L’incontro si sblocca precocemente, al decimo minuto, grazie a Simeone, autore di una rete che sprigiona dalle maglie difensive dell’Hellas.

L’azione nasce da un’incertezza, da una frazione di secondo di disattenzione che si rivela fatale per la retroguardia di casa, e che Simeone coglie con l’istinto del bomber, finalizzando con precisione.

Il secondo tempo vede il Verona tentare una reazione, un tentativo di recuperare terreno e riscattare la prestazione.

Tuttavia, l’assenza di concretezza in avanti e la fragilità nel comparto difensivo si rivelano i fattori determinanti.

Il Torino, abile a gestire gli sforzi e a sfruttare gli spazi lasciati dai veronesi, punisce con fredda efficacia.

Le reti di Casadei, al 42′ del secondo tempo, e di Njie, a tempo scaduto, sono il sigillo di una partita dominata a tratti.

Casadei, con un tiro potente e preciso da fuori area, dimostra la capacità del Torino di pungere anche da distanza, mentre Njie trasforma in gol un’azione corale che incarna la solidità e l’organizzazione tattica dei granata.

La vittoria segna la terza affermazione in quattro partite per il Torino, evidenziando una ritrovata solidità di intenti e una maggiore capacità di interpretare le partite.

Il Verona, al contrario, deve fare i conti con una posizione di classifica sempre più delicata.

Condivide ora l’ultima posizione con Pisa e Fiorentina, un campanello d’allarme che impone una riflessione profonda e un’azione immediata per invertire la rotta.

La sfida al Bentegodi, dunque, non solo conferma il buon momento del Torino, ma sottolinea le difficoltà di un Hellas Verona alla ricerca disperata di una propria identità e di risultati concreti.

La partita lascia l’amaro in bocca per i veronesi, mentre il Torino può guardare avanti con rinnovato ottimismo.