Vuelta a España 2025: il Piemonte, epicentro del ciclismo mondiale.

Il Piemonte si appresta a vivere un’esperienza ciclistica senza precedenti, accogliendo a Torino-Venaria Reale la Grande Partenza della Vuelta a España 2025. Questo evento storico, la prima volta che la celebre corsa spagnola prende il via dall’Italia, consacra la regione come epicentro del ciclismo internazionale nell’estate del 2025, a coronamento di un calendario di eventi di prestigio che include già la Grande Partenza del Tour de France e del Giro d’Italia. Un primato assoluto per l’Italia, che vede il Piemonte diventare l’unica regione a ospitare i tre Grandi Giri, un vero e proprio trionfo sportivo e un’occasione unica per proiettare l’immagine del territorio a livello globale.Il Piemonte, terra fertile per i talenti ciclistici, vanta una tradizione sportiva profondamente radicata e costellata di leggende. Dalle gesta eroiche di Costante Girardengo, padre nobile del ciclismo italiano, alle imprese immortali di Fausto Coppi, il Campionissimo, la regione ha forgiato alcuni dei più grandi interpreti di questo sport. Nomi come Giovanni Brunero, capace di sfidare i giganti, e Franco Balmamion, protagonista di epiche battaglie sui Gran Premi della montagna, hanno contribuito a creare un immaginario ciclistico inimitabile. Oggi, giovani talenti come Filippo Ganna, dominatore delle cronometro, e le campionesse Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo, continuano a onorare questa gloriosa eredità. Un patrimonio che si arricchisce del ricordo di Angelo Conterno, il primo italiano a conquistare la maglia rossa della Vuelta, nell’edizione del 1956, un’impresa che sottolinea il legame storico e profondo tra il Piemonte e la corsa spagnola.Il percorso della Grande Partenza, attentamente studiato, si snoderà attraverso un paesaggio mozzafiato, un mosaico di bellezze naturali e testimonianze storiche. Dalle vette maestose delle Alpi, custodi di silenzi e panorami incontaminati, alle dolci colline coltivate a vite, scrigni di tradizioni vitivinicole millenarie, il percorso attraverserà le province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Cuneo. Laghi scintillanti, borghi medievali intatti, e valli rigogliose si offriranno agli occhi dei ciclisti e degli spettatori, creando uno scenario unico e suggestivo.L’ostentazione di questo importante evento rappresenta per la Regione Piemonte un’opportunità ineguagliabile di visibilità internazionale e un riconoscimento tangibile dell’impegno costante nella promozione dello sport come leva di sviluppo economico e sociale. Come sottolinea il Presidente della Regione, Alberto Cirio, l’accoglienza sarà improntata all’entusiasmo e alla professionalità, con l’obiettivo di interpretare al meglio l’identità del territorio e offrire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti e agli spettatori provenienti da ogni angolo del mondo. L’evento non è solo sport, ma una vetrina per le eccellenze del Piemonte, un’occasione per celebrare la cultura, le tradizioni e la bellezza di una terra ricca di storia e di passione.