Vuelta a España: il Piemonte al via per un trionfo globale.

L’entusiasmo è palpabile, quasi una dichiarazione di trionfo: “Con la Vuelta, completiamo il ‘triplete’ del ciclismo mondiale, un risultato che va ben oltre un semplice evento sportivo, ma che segna un’era per il Piemonte.” Queste le parole del Presidente Alberto Cirio, durante la presentazione della prossima edizione della Vuelta a España, un’occasione imperdibile che sancisce un legame profondo e duraturo tra la regione e il ciclismo.Questa partnership non è una novità, ma l’esito di un percorso strategico consolidato. Il Piemonte non si limita ad accogliere la Vuelta, ma la abbraccia come un’opportunità di sviluppo, un motore di crescita economica e un veicolo di promozione del territorio. La scelta di Torino come città di partenza, il 23 agosto, non è casuale; testimonia la volontà di proiettare l’immagine del Piemonte verso l’esterno, valorizzando le sue bellezze paesaggistiche e il suo patrimonio culturale.Il ciclismo, a differenza di altri sport, possiede una peculiarità intrinseca: porta l’evento direttamente al cittadino. Non richiede la presenza del pubblico in un luogo specifico, ma inonda di emozioni intere comunità, aprendo le porte delle case, dei borghi, dei paesaggi. Questo aspetto genera ritorni economici significativi, non legati alla vendita di biglietti, ma all’indotto turistico, all’accoglienza, alla fruizione del territorio. Alberghi, ristoranti, negozi locali, tutti beneficiano dell’afflusso di visitatori, creando un circolo virtuoso che rafforza l’economia locale.Ma il valore del ciclismo va ben oltre il mero ritorno economico. Si tratta di un veicolo di emozioni, di storie, di valori. La fatica, il coraggio, la resilienza, la disciplina: sono questi gli ingredienti che rendono il ciclismo uno sport capace di ispirare e di unire le persone. La Vuelta, in particolare, con i suoi percorsi impegnativi e i suoi atleti di carisma internazionale, rappresenta un’occasione unica per celebrare questi valori e per proiettare il Piemonte come terra di sport, di passione e di eccellenza. La regione si presenta così non solo come ospite, ma come protagonista di un evento globale, consapevole del potenziale di crescita e di promozione che il ciclismo può offrire.