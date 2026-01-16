Yildiz al centro: Spalletti lo valuta, Juventus cerca un vice.

La condizione fisica di Kenan Yildiz desta particolare attenzione nello staff bianconero.

Un lieve mal di gola aveva inizialmente richiesto un giorno di riposo domestico, ma il ragazzo ha prontamente ripreso un allenamento intenso, dimostrando una resilienza che non sfugge allo sguardo attento di Luciano Spalletti.

L’allenatore, interrogato sulle possibili scelte tattiche in vista della delicata trasferta contro il Cagliari, lascia intendere che Yildiz potrebbe essere impiegato fin dal primo minuto, sottolineando però la necessità di una gestione oculata del suo apporto.

Anche Ricardo Conceicao necessita di una valutazione più approfondita, un dettaglio che sarà discusso con il viceallenatore, Giovanni Domenichini, per affinare la strategia di gioco.

Al di là delle immediate scelte di formazione, emerge con forza l’importanza strategica di Yildiz all’interno del progetto Juventus.

La sua crescita esponenziale ha reso necessaria una riflessione approfondita sulla necessità di un adeguato supporto in rosa.

“Sentiamo la mancanza di alcune soluzioni specifiche per garantire una maggiore rotazione e, soprattutto, per preservare Kenan”, confida Spalletti, evidenziando una preoccupazione ben precisa: quella di non sovraccaricare il giovane talento.

L’obiettivo primario è proteggere Yildiz, permettendogli di esprimere al meglio il suo potenziale senza il peso eccessivo di una stagione intera sulle spalle.

La sua versatilità tattica è un fattore determinante: Yildiz non è semplicemente un finalizzatore, ma un elemento dinamico capace di coprire un’ampia porzione di campo, alternando fase offensiva e ripiegamento difensivo con una dedizione che sorprende e gratifica.

La sua capacità di transizione, di recuperare palloni nella propria area e ripartire velocemente in contropiede, lo rende un elemento prezioso per l’equilibrio della squadra.

La Juventus, quindi, è alla ricerca di un profilo in grado di incarnare queste caratteristiche, un vice-Yildiz che non si limiti a sostituirlo, ma che possa integrarsi perfettamente nel sistema di gioco, offrendo alternative tattiche e alleviando il carico di lavoro del turco.

La ricerca non è facile: si tratta di individuare un giocatore che possieda qualità tecniche, fisiche e mentali adeguate, in grado di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

La tutela di Kenan Yildiz è diventata una priorità, un investimento sul futuro e una garanzia per la solidità del progetto bianconero.