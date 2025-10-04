Arresti e ispezioni a Torino: sicurezza urbana e lavoro nero sotto controllo.

Un’azione coordinata delle forze dell’ordine a Torino ha portato all’arresto di due cittadini marocchini, rispettivamente di 39 e 20 anni, accusati di rapina aggravata in concorso.

L’episodio, consumatosi a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, ha visto le vittime costrette a cedere il proprio dispositivo mobile sotto costrizione, preludio a una fuga prontamente interrotta dall’intervento tempestivo degli agenti.

L’azione, sviluppatasi in corso Moncalieri, è stata resa possibile da un servizio congiunto e sinergico tra Polizia di Stato, Municipale, personale ASL-Spresa e Ispettorato del Lavoro, testimoniando un impegno concreto nella tutela della sicurezza urbana e nel contrasto al lavoro irregolare.

Il contesto di questa operazione ha rivelato un quadro più ampio di problematiche strutturali nel tessuto commerciale locale.

Un’ispezione mirata, condotta dal commissariato di Polizia Barriera Nizza, in un esercizio commerciale situato in corso Moncalieri, ha evidenziato una serie di non conformità che spaziano dalle carenze igienico-sanitarie a quelle strutturali, culminando nell’emissione di sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 4.100 euro.

L’attività dell’Ispettorato del Lavoro, parallelamente svolta, ha portato alla sospensione dell’attività commerciale in seguito alla constatazione di sette lavoratori impiegati in nero, con la conseguente applicazione di una pesante sanzione pecuniaria superiore ai 18.000 euro.

La presenza di un lavoratore gravato da un ordine di allontanamento dalla propria abitazione, scoperto proprio durante l’ispezione, aggiunge un ulteriore tassello a questa complessa situazione.

Il ritrovamento sottolinea la necessità di un controllo più stringente anche sui soggetti con pregiudizi, a salvaguardia della legalità e della sicurezza pubblica.

L’attenzione delle forze dell’ordine non si è limitata al contesto del corso Moncalieri, estendendosi al quartiere San Salvario, dove tre esercizi commerciali sono stati sanzionati per un totale di 480 euro per la vendita illegale di alcolici dopo la chiusura prevista dalle normative vigenti.

Questa serie di interventi, intrecciati tra loro, illustra un approccio olistico volto a contrastare non solo la criminalità predatoria, ma anche a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, igiene pubblica e commercio, con l’obiettivo di promuovere un ambiente urbano più sicuro, equo e conforme alle leggi.

Il coordinamento tra diverse agenzie governative dimostra un impegno a superare le singole competenze, perseguendo un obiettivo comune di legalità e benessere sociale.