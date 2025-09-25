Bruino, raid armato: 64enne ferito, un arresto.

Nel cuore dell’alba, a Bruino, frazione di Torino, si è consumata una violenta aggressione che ha sconvolto la quiete di una comunità.

Un uomo di 64 anni, con un passato giudiziario, è stato vittima di un raid armato che ha lasciato una ferita fisica e psicologica profonda.

L’evento, verificatosi in via Volvera, ha visto i tre malviventi agire con premeditazione.

Intorno alle 7:00, hanno bussato alla porta della vittima, intimandogli di aprire.

La situazione è degenerata rapidamente quando uno dei rapinatori, estraendo una pistola, ha aperto il fuoco, colpendo l’uomo alla gamba.

Una breve ma drammatica colluttazione ha preceduto la resa della vittima, costretta a consegnare una somma di denaro contante e preziosi, il cui valore complessivo è stimato in quindicimila euro.

Le urla disperate della moglie, testimone impietosa della scena, hanno interrotto l’azione criminale, spingendo i rapinatori a una fuga precipitosa prima dell’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rivoli, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni, segno della gravità della lesione.

Indagini rapide e precise, condotte dai Carabinieri di Moncalieri e Piossasco, hanno portato all’arresto, nel corso della stessa giornata, di uno dei tre aggressori, individuato e riconosciuto dalla vittima.

L’arma utilizzata nel ferimento, unitamente a parte della refurtiva, è stata recuperata e sequestrata.

L’episodio ripropone interrogativi complessi sulla sicurezza del territorio e sulla persistenza di dinamiche criminali che colpiscono indiscriminatamente, segnando con dolore le esistenze delle persone.

Le autorità proseguono senza sosta le ricerche degli altri due complici, con l’obiettivo di assicurare alla giustizia tutti i responsabili e di restituire alla comunità bruinese un senso di tranquillità e sicurezza, gravemente compromesso da questa brutale aggressione.

Si tratta di un evento che mette in luce la necessità di rafforzare la prevenzione e la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini, al fine di contrastare efficacemente la criminalità e tutelare la serenità delle persone.