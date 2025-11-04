Bullismo Torinese: Adolescenti Indagati per Sequestro e Violenza

Un’inquietante vicenda di bullismo e potenziali reati vede coinvolti tre adolescenti residenti nel Torinese, al vaglio della procura dei minori di Torino.

L’indagine, avviata in seguito a una denuncia agghiacciante, verte su presunti episodi di sequestro di persona e violenza privata perpetrati a danno di un ragazzo di 15 anni originario di Moncalieri.

I tre indagati, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, presentano precedenti penali per reati contro il patrimonio, quali atti vandalici e danneggiamento, fattore che aggiunge un elemento di gravità alla vicenda.

La denuncia, presentata dalla madre del giovane, dipinge un quadro di soprusi e intimidazioni particolarmente crudele.

Il ragazzo, affetto da disabilità cognitive, sarebbe stato segregato all’interno di un ambiente ristretto, subendo percosse e coercizioni psicologiche di estrema durezza.

Tra le accuse più disturbanti, emerge la forzata immersione nel fiume Dora, un atto che configura una potenziale aggressione con pericolo di vita.

Le dinamiche di violenza non si sono limitate a violenze fisiche.

Il ragazzo sarebbe stato vittima di umiliazioni e mutilazioni: la rasatura delle sopracciglia e di porzioni di capelli rappresentano una forma di de-individualizzazione e di controllo, mentre l’atto di spegnere una sigaretta sulla caviglia configura un gesto di deliberata crudeltà, volto a infliggere dolore e a perpetrare una vessazione psicologica.

Questo episodio solleva interrogativi complessi riguardo alle dinamiche del bullismo giovanile, alla sua evoluzione verso forme di violenza sempre più sofisticate e pervasive, e alla capacità delle istituzioni di prevenire e contrastare tali fenomeni.

La vulnerabilità della vittima, accentuata dalle sue disabilità cognitive, rende l’episodio ancora più riprovevole e sottolinea la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga famiglie, scuole, servizi sociali e forze dell’ordine.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di crescente allarme per l’escalation di comportamenti aggressivi tra i giovani, spingendo a una riflessione più approfondita sulle cause di tali fenomeni e sulle strategie più efficaci per promuovere una cultura del rispetto, dell’empatia e della responsabilità sociale.

L’indagine è in corso e si prefigge di accertare la ricostruzione completa dei fatti e le motivazioni alla base di tali atti.