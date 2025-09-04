Carabinieri Torino: Rinnovo al comando e nuovi volti

Un significativo ricambio generazionale e un rinnovato impulso strategico animano il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, in un contesto di evoluzione costante delle sfide operative e di crescente importanza del rapporto con il territorio.

Il colonnello Andrea Siazzu, figura di spicco nella gestione del Reparto Operativo torinese per due anni, assume ora la guida del Comando Provinciale di Lecce, portando con sé un’esperienza preziosa maturata in un ambito operativo complesso e dinamico.

Il suo mandato a Torino è stato caratterizzato non solo dalla direzione di indagini giudiziarie articolate che hanno interessato l’intera provincia, ma anche da un impegno profondo nella costruzione di sinergie istituzionali.

Siazzu ha inteso consolidare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e le realtà locali, promuovendo un modello di collaborazione volto a rispondere in modo più efficace alle esigenze del tessuto sociale.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla prevenzione, con iniziative mirate a sensibilizzare i giovani ai principi della legalità e a proteggere le fasce più deboli della popolazione.

In particolare, il ‘Codice Rosso’ è stato al centro di campagne di informazione e supporto rivolte alle donne vittime di violenza, evidenziando l’impegno dell’Arma nella tutela dei diritti e nella lotta contro ogni forma di abuso.

In attesa dell’insediamento del nuovo comandante provinciale, il tenente colonnello Francesco Donvito, attualmente a capo del Nucleo Radiomobile, assumerà temporaneamente la reggenza del Comando, garantendo la continuità operativa e assicurando il mantenimento di un elevato livello di prontezza.

La riorganizzazione interna del Comando si articola in ulteriori nomine chiave.

Il maggiore Andrea Romanelli, proveniente dalla complessa realtà operativa di Catanzaro, assumerà la direzione del Nucleo Investigativo, apportando una competenza specialistica e una visione strategica per contrastare le nuove forme di criminalità.

Un’ondata di avvicendamenti interessa anche le Compagnie territoriali, riflettendo la volontà di ottimizzare le risorse umane e di rafforzare la presenza dell’Arma in ogni angolo del territorio provinciale.

Il capitano Marco Pedullà, giunto da Paola (Cosenza), assumerà il comando della Compagnia Torino San Carlo, portando con sé una solida esperienza maturata in contesti operativi diversificati.

Le Compagnie extraurbane vedranno l’arrivo di nuovi comandanti: il maggiore Massimiliano Monaco a Chieri, il capitano Armir Gjeci a Ivrea, il tenente Marcello Palazzo a Moncalieri, il maggiore Silverio Gesuè a Venaria, e il tenente Tiziano Maurizi al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Infine, la tenenza di Ciriè accoglie il sottotenente Aurora Palmieri, proveniente dalla Legione Toscana, a testimonianza di un processo di aggiornamento e di valorizzazione del personale femminile all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

Questo continuo turnover, lungi dall’essere una mera formalità, rappresenta un investimento nel futuro, volto a garantire una risposta sempre più efficace e capillare alle esigenze di sicurezza della comunità torinese.