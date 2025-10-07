Italdesign, futuro incerto: vertenze e timori tra sindacati e Audi.

La crescente incertezza sul futuro di Italdesign, la prestigiosa realtà torinese di progettazione e sviluppo automotive, alimenta una fase di confronto serrato tra la direzione aziendale, rappresentata da Audi (proprietaria di Italdesign) e Ust Global, la multinazionale indiana-americana che sembra essere al centro di un potenziale cambiamento strategico, e le rappresentanze sindacali italiane e tedesche dell’Ig Metal.

L’imminente serie di incontri, in programma giovedì 9 ottobre presso lo stabilimento di Moncalieri, si configura come un tentativo di chiarire le dinamiche in atto e di mitigare le preoccupazioni legate a una possibile cessione dell’azienda.

L’assenza delle aziende durante il secondo incontro, riservato ai sindacati territoriali, sottolinea un certo distacco nella comunicazione e solleva interrogativi sul livello di coinvolgimento delle parti sociali in questo delicato processo.

Le dichiarazioni dei rappresentanti sindacali, Gianni Mannori della Fiom e Rocco Cutrì della Fim, riflettono una preoccupazione diffusa.

La prospettiva di una vendita a un gruppo estraneo al settore automotive genera timori per la salvaguardia del know-how e delle competenze distintive che hanno reso Italdesign un punto di riferimento a livello globale.

L’emorragia di talenti, con un esodo di circa quaranta giovani ingegneri negli ultimi mesi, amplifica ulteriormente l’allarme e segnala un clima di incertezza che rischia di compromettere la capacità innovativa dell’azienda.

La continuità operativa e la garanzia di prospettive future rappresentano, per i sindacati, l’imperativo categorico.

L’entità di Ust Global, con la sua presenza capillare in trenta paesi e oltre trenta mila dipendenti, introduce una variabile di complessità che richiede un’analisi approfondita.

La sfida consiste nel comprendere come Italdesign potrebbe essere integrata all’interno di questa struttura globale o, in alternativa, se si prospetta un nuovo progetto strategico che ne determini il futuro.

La richiesta di trasparenza e di un coinvolgimento più attivo delle parti sociali è chiara.

Le prossime settimane saranno cruciali per definire le traiettorie future di Italdesign, e per garantire che la sua eredità di eccellenza ingegneristica e di design sia preservata e valorizzata, anche in un contesto di possibili riorganizzazioni aziendali.

Il dialogo tra le parti sociali e la direzione aziendale dovrà essere costruttivo e orientato alla tutela dell’azienda e dei suoi dipendenti, riconoscendo il ruolo strategico di Italdesign nel panorama automotive internazionale.