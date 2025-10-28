Moncalieri Jazz Festival: Musica, Inclusione e Omaggio alla Cultura

Il Moncalieri Jazz Festival, celebrando la sua ventottesima edizione, si è aperto con una vibrante esplosione di musica, un inno al jazz che risuona tra le vie e le architetture storiche della città.

La “Notte Nera” inaugurale, un mosaico di performance che ha visto coinvolti centinaia di artisti, ha dato il via a una kermesse destinata a consolidare il ruolo del festival come punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del jazz a livello nazionale e internazionale.

L’apice della serata inaugurale è stato il concerto all’Auditorium Rai, dove l’Orchestra Nazionale Rai ha intessuto un affascinante ritratto musicale di Frank Sinatra, un’icona immortale che continua a ispirare generazioni di musicisti e appassionati.

L’evento, accolto con entusiasmo dal pubblico, ha sancito l’importanza del Moncalieri Jazz Festival come piattaforma di dialogo tra generi, tradizioni e talenti.

Il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, e il direttore artistico e fondatore, Ugo Viola, hanno espresso dal palco dell’Auditorium un forte legame tra il festival e la candidatura di Moncalieri a Capitale Italiana della Cultura 2028, un’aspirazione che riflette la ricchezza culturale e il dinamismo della comunità locale.

Il Moncalieri Jazz Festival, con la sua storia di eccellenza e la sua capacità di attrarre artisti di fama mondiale, si configura come un elemento cruciale in questo percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e identitario del territorio.

La programmazione del festival, protratta fino all’11 novembre, si estende ben oltre le sale dei teatri, permeando la vita quotidiana della città.

Concerti si susseguono in scuole, centri sociali e residenze per anziani, creando un’esperienza musicale inclusiva e accessibile a tutti.

Il cartellone eventi si preannuncia ricco di emozioni e spunti di riflessione.

Un omaggio sentito a Keith Jarrett, pianista di straordinaria sensibilità, permetterà di ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera.

Il ritorno di Gegè Telesforo, figura carismatica e innovativa del panorama jazzistico italiano, promette una performance energica e coinvolgente.

Un tributo a Pino Daniele, cantautore dalla voce inconfondibile e dallo stile unico, celebrerà la sua eredità musicale.

Particolarmente significativo è il concerto dedicato a jazz e autismo, un’iniziativa volta a promuovere l’integrazione e la comprensione attraverso la musica, un linguaggio universale capace di superare le barriere comunicative.

Il Moncalieri Jazz Festival, dunque, si conferma non solo un evento musicale di alto livello, ma anche un progetto culturale animato da valori di inclusione, innovazione e profonda passione per l’arte.