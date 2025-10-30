Paratissima a Moncalieri: Kosmos, arte e rigenerazione urbana

Paratissima, fucina pulsante di linguaggi artistici innovativi e piattaforma di lancio per talenti emergenti, inaugura una nuova, significativa tappa del suo percorso, aprendo le sue porte al Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri.

Per cinque giorni, dal 29 ottobre al 2 novembre, l’imponente complesso architettonico si muta in un vero e proprio ecosistema creativo, ospitando oltre 450 artisti su una superficie espositiva di 12.000 mq.

L’edizione 2024 si articola attorno al tema “Kosmos”, un’esplorazione sinaptica che intende disvelare le interconnessioni e le risonanze tra le molteplici dimensioni dell’arte contemporanea, rafforzando l’identità di Paratissima come catalizzatore di sperimentazione e scoperta.

Questa edizione segna un’apertura strategica: Paratissima trascende i confini del Comune di Torino per dialogare con nuovi spazi culturali, instaurando una relazione di scambio reciproco e arricchente.

L’iniziativa non si limita a occupare spazi, ma si propone di ri-immaginare il tessuto urbano, elevando la valorizzazione e la promozione dell’arte a principio fondante.

L’idea è quella di plasmare attivamente il contesto in cui viviamo, riconoscendo l’arte come forza motrice di rigenerazione sociale ed estetica.

L’evoluzione di Paratissima è il frutto di un percorso collettivo, costellato di incontri e collaborazioni.

In questa edizione, un pensiero commosso è dedicato a tre figure di riferimento: Luca Beatrice, Sergio Ricciardone e Chiara Garibaldi, le cui intuizioni, la loro visione lungimirante e la loro amicizia hanno offerto un supporto fondamentale nel corso degli anni.

Un tributo reso possibile grazie al team di Prs Impresa Sociale, guidato da Andrea Schiavo (presidente), Lorenzo Germak (ceo) e Matteo Scavetta (socio e project manager), che con dedizione e passione contribuiscono a sostenere l’iniziativa.

Con Paratissima, Moncalieri ribadisce il suo ruolo di città all’avanguardia, capace di attrarre, coltivare e generare nuove prospettive artistiche.

Il Real Collegio si trasforma in un laboratorio di creatività contemporanea, mentre l’intera città si anima grazie al progetto “Art in the City”, un percorso diffuso che invita a una riflessione critica e partecipativa.

Questo dialogo continuo tra cultura, comunità e territorio rappresenta un tassello fondamentale nel solco della candidatura di Moncalieri a Capitale Italiana della Cultura 2028, come sottolineato con entusiasmo dal sindaco Paolo Montagna e dall’assessora alla Cultura Antonella Parigi.

L’evento si pone come un segnale tangibile dell’impegno per un futuro in cui arte e partecipazione cittadina si fondono in un’esperienza condivisa e trasformativa.