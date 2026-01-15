Sorrentino a Torino: un omaggio al legame con il Piemonte

Domenica 18 gennaio, il celebre regista Paolo Sorrentino sarà ospite a Torino, al Cinema Nazionale, per una serata pensata per celebrare il profondo legame tra la sua opera e il territorio piemontese.

L’evento, promosso dalla Film Commission Torino Piemonte in sinergia con la casa di produzione e la società di distribuzione, offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare il maestro del cinema italiano e di immergersi ulteriormente nel mondo visivo de “La Grazia”, il suo ultimo film che ha incassato il prestigioso premio Coppa Volpi a Venezia.

Sorrentino interagirà con il pubblico al termine della proiezione pomeridiana delle ore 18:00, per poi introdurre una proiezione speciale, riservata a professionisti del settore cinematografico, operatori locali, troupe, cast coinvolto e rappresentanti delle istituzioni che hanno sostenuto la realizzazione del film.

Questo incontro esclusivo sottolinea l’importanza della collaborazione tra la produzione cinematografica e il tessuto economico e culturale del Piemonte.

Pur essendo ambientato nella vibrante Roma, “La Grazia” ha trovato a Torino la sua seconda casa, vedendo la città torinese ospitare la riproduzione fedele degli interni di ambienti di potere, in particolare quelli che ricostruiscono con meticolosa attenzione il Palazzo del Quirinale, dimora del protagonista.

Questo aspetto sottolinea l’abilità della Film Commission Torino Piemonte nel fornire scenografie evocative e autentiche, fondamentali per la creazione di un’atmosfera credibile e suggestiva.

La Film Commission ha gestito un impegno significativo per il territorio, con 27 giorni di riprese che hanno coinvolto una molteplicità di luoghi iconici, testimoniando la ricchezza del patrimonio storico e artistico piemontese.

Dalle austere sale dell’Accademia delle Scienze, alla vivace atmosfera della Bocciofila La Tesoriera, fino all’imponente presenza della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, del Castello del Valentino e del Castello di Moncalieri (grazie alla preziosa collaborazione della Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte), e infine ai fasti dei Musei Reali e di Palazzo Chiablese, ogni location ha contribuito a creare un affresco visivo unico e indimenticabile.

Per celebrare questo connubio artistico e territoriale, e per offrire al pubblico un’occasione di approfondimento e scoperta, la Film Commission Torino Piemonte, in collaborazione con Fremantle, The Apartment, Numero 10 e PiperFilm, ha realizzato la mostra “La Grazia – Immagini e location della Torino di Paolo Sorrentino”.

Attraverso gli scatti del talentuoso fotografo di scena Andrea Pirrello, la mostra, allestita presso Palazzo Chiablese fino al 10 aprile, offre uno sguardo privilegiato dietro le quinte della produzione, svelando la magia della creazione cinematografica e rafforzando il legame indissolubile tra “La Grazia” e la città di Torino.

L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per appassionati di cinema, amanti dell’arte e per chiunque voglia scoprire il volto nascosto di una Torino elegante e suggestiva, custode di un patrimonio culturale di inestimabile valore.