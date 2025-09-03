Tragico Incidente a Carmagnola: Donna Grave, 5 Feriti

Nel cuore della notte, una tragedia ha scosso la quiete di Carmagnola, frazione di Torino, innescando una complessa catena di eventi che hanno portato al ricovero in gravi condizioni di una giovane donna e al ferimento di altre cinque persone.

L’incidente, verificatosi sulla ex statale 393, via Chieri, si è manifestato con una sequenza di impatti che solleva interrogativi sulla dinamica e le responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente deviato dalla carreggiata, cozzando violentemente contro un albero.

L’urto, di notevole violenza, ha proiettato fuori dal veicolo la giovane conducente, che è stata tragicamente investita da un’autovettura sopraggiunta, amplificando la gravità della situazione.

L’intervento tempestivo del 118, potenziato dalla presenza dell’elisoccorso, ha permesso di stabilizzare la giovane e trasportarla d’urgenza al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Torino.

La prognosi rimane cautamente riservata a causa del severo trauma cranico subito e delle fratture plurime a entrambi i femori, lesioni che richiedono un intervento medico complesso e prolungato.

Le altre cinque persone coinvolte nell’incidente, presumibilmente occupanti le due autovetture, hanno riportato ferite di varia natura, classificate come non gravi.

Sono state trasportate rispettivamente al CTO di Torino e all’ospedale Santa Croce di Moncalieri, dove hanno ricevuto le cure necessarie.

L’attività di indagine è stata immediatamente assunta dai carabinieri della compagnia di Moncalieri, i quali stanno effettuando rilievi accurati per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

L’analisi delle tracce sull’asfalto, l’esame dei veicoli coinvolti e la raccolta di eventuali testimonianze saranno fondamentali per determinare le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Si considerano attentamente ipotesi come l’eccesso di velocità, la guida in stato di alterazione, un malore improvviso del conducente o un guasto meccanico.

La ricostruzione della dinamica si avvale anche dell’analisi dei dati provenienti da eventuali sistemi di monitoraggio presenti sulla strada e dai sistemi di bordo delle autovetture coinvolte.

L’evento riapre il dibattito sulla sicurezza stradale in una zona particolarmente trafficata e sulla necessità di interventi mirati a migliorare la visibilità e la segnaletica, nonchè sulla sensibilizzazione dei cittadini al rispetto del codice della strada e alla guida responsabile, al fine di prevenire simili tragedie e tutelare la sicurezza di tutti.