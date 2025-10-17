Nichelino ospita “Women & the City”: otto giorni per la parità

Il festival diffuso farà tappa mercoledì 12 novembre con la presentazione del libro Filosofe e decine di eventi nel torinese.

Mercoledì 12 novembre 2025 Nichelino ospiterà una tappa della terza edizione del festival Women & the City, manifestazione dedicata alla parità di genere promossa dall’associazione Torino Città per le Donne (TOxD). Il festival, che quest’anno assume una modalità “diffusa”, si articola in otto giorni di eventi tra ottobre e novembre, coinvolgendo sette comuni dell’area metropolitana torinese, tra cui Nichelino, Collegno, Druento, Torre Pellice, Val della Torre, Settimo Torinese e Pianezza.

Una tappa a Nichelino: filosofia e voci femminili

L’appuntamento nichelinese è fissato alle ore 20 nella Sala Conferenze della Croce Rossa, in via Sauro 13.

Si terrà la presentazione del volume Filosofe – Dieci donne che hanno ripensato il mondo dell’autrice Francesca Romana Recchia Luciani (edito da Ponte alle Grazie). La serata sarà moderata dalla giornalista Francesca Angeleri (Corriere della Sera – Torino), con l’intervento dell’assessore alle Pari Opportunità di Nichelino, Alessandro Azzolina.

Tra gli ospiti attesi figurano la filosofa Tullia Penna dell’Università di Torino e la giornalista Elisa Forte, direttrice del Festival.

Il libro affronta figure femminili della filosofia spesso escluse dai canoni tradizionali: tra queste Lou Salomé, María Zambrano, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Carla Lonzi, Audre Lorde, Silvia Federici e Judith Butler.

Festival “diffuso”: un’idea di partecipazione territoriale

Nel 2025 Women & the City si caratterizza per una formula itinerante: eventi disseminati nei diversi comuni dell’area metropolitana, in collaborazione con amministrazioni locali e associazioni. TOxD prevede la partecipazione di circa 300 ospiti nazionali e internazionali e oltre 100 iniziative culturali fra dibattiti, presentazioni e attività collaterali. L’intento è rafforzare il legame tra Torino e i suoi territori, rendendo più accessibile il tema della parità a un pubblico più ampio.