Nuovo Polo Sanitario a Cambiano: Un Ospedale All’Avanguardia per il Piemonte

Un nuovo polo sanitario di riferimento per una vasta area del Piemonte, che include i distretti di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino, si prepara a ridefinire l’offerta di servizi sanitari per oltre 310.000 residenti.

La realizzazione dell’ospedale unico di Cambiano, presentato ufficialmente alla Regione Piemonte, segna una svolta significativa nell’edilizia sanitaria regionale, sostituendo gli attuali presidi di Moncalieri (Santa Croce), Chieri (Maggiore) e Carmagnola (San Lorenzo).

Il progetto, con un investimento complessivo di 302 milioni di euro, si configura come un elemento cardine del più ampio piano di riqualificazione del sistema sanitario piemontese, realizzato in collaborazione con l’INAIL.

Attualmente in fase di valutazione presso la Conferenza dei Servizi, un processo di 60 giorni volto a garantire la piena conformità urbanistica, paesaggistica e normativa, l’opera ambisce a rappresentare un modello di eccellenza per l’innovazione e l’efficienza.

L’elemento distintivo di questa realizzazione è l’applicazione pionieristica dell’intelligenza artificiale in ogni fase progettuale.

Questa tecnologia avanzata ha permesso di ottimizzare non solo la disposizione degli spazi interni e i percorsi logistici, ma anche di ridurre i costi gestionali e prevedere con precisione i fabbisogni di personale e risorse.

L’obiettivo è garantire un’esperienza paziente ottimale e una gestione sostenibile nel tempo.

L’ospedale sarà dotato di 470 posti letto, inclusi 32 dedicati alla terapia intensiva, per rispondere alle esigenze di una popolazione diversificata e in evoluzione.

L’infrastruttura comprenderà 1.200 posti auto per facilitare l’accesso, un blocco operatorio con 10 sale – di cui 7 ordinarie, 2 per emergenze e 1 ibrida – e un blocco parto con 7 sale (5 per il travaglio e 2 per i cesarei).

Infine, saranno presenti 63 ambulatori specialistici, in grado di offrire una vasta gamma di servizi ambulatoriali.

Questo investimento strategico si inserisce nel più ampio disegno della Regione Piemonte, che prevede la costruzione di undici nuovi ospedali per un valore complessivo superiore a 5 miliardi di euro.

Come sottolineato dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, e dall’Assessore alla Sanità, Federico Riboldi, si tratta del più significativo investimento nel settore sanitario dal secondo dopoguerra, destinato a fornire ai cittadini piemontesi strutture sanitarie all’avanguardia e a rafforzare l’accessibilità ai servizi, ponendo al centro i bisogni reali della comunità e promuovendo una sanità sempre più proattiva e orientata al benessere.

L’ospedale di Cambiano rappresenta quindi un tassello fondamentale di una visione più ampia, volta a modernizzare e a potenziare il sistema sanitario piemontese, garantendo una risposta efficace alle sfide del futuro.