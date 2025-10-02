Women and the City: Un Festival per la Parità di Genere in Espansione

Women and the City: Un Percorso di Trasformazione Sociale e Culturale si EspandeIl festival *Women and the City*, un’iniziativa promossa dall’associazione Torino Città per le Donne (TOxD), si configura come un punto di riferimento imprescindibile per l’analisi e la promozione della parità di genere.

Quest’anno, l’edizione si arricchisce di una dimensione inedita, espandendosi in un formato diffuso che testimonia l’evoluzione del dibattito e l’urgenza di un cambiamento profondo.

L’annuncio dell’ospitalità di Bari nel 2026 sottolinea l’ambizione del festival di diventare un fenomeno nazionale, un laboratorio di idee e un motore di cambiamento sociale.

Il format, ideato da Antonella Parigi, manager culturale di spicco e figura chiave nella promozione della cultura e del turismo in Piemonte, e diretto dalla giornalista Elisa Forte, si distingue per un programma ambizioso e diversificato.

La partecipazione di figure di rilievo come Shirin Ebadi, icona della lotta per i diritti umani e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, la scrittrice e attivista danese Emma Holten, la regista e attrice Yvonne Sciò, e il magistrato ed ex presidente del Senato Pietro Grasso, infonde al festival una profondità intellettuale e un impatto emotivo significativo.

L’edizione 2024, estesa per otto giorni (cinque nell’ottobre e tre a novembre) con un programma “Off” ricco di eventi e la presenza di oltre 300 ospiti tra italiani e internazionali, supera i confini urbani.

Un’onda di riflessioni sulla parità di genere si propaga in sette comuni del territorio torinese – Collegno, Druento, Nichelino, Torre Pellice, Val della Torre, Settimo e Pianezza – grazie a collaborazioni sinergiche con enti locali e associazioni.

L’integrazione con festival consolidati come Contemporanea Film Festival e l’avvio di partnership innovative con il Festival dell’Accoglienza, il Festival dell’Innovazione e della Scienza, Incanti Festival e Festival Donne Incontro Scena, amplifica ulteriormente la portata del festival, creando un ecosistema culturale dinamico e interconnesso.

La Presidente di TOxD, Antonella Parigi, sottolinea come la strada verso la piena equità sia ancora impervia, richiedendo un’analisi più ampia e un coinvolgimento più radicale.

*Women and the City* si propone quindi come un catalizzatore di dialogo, un luogo di incontro tra voci diverse, un motore di consapevolezza.

L’espansione geografica e la diversificazione delle collaborazioni testimoniano un approccio olistico, che riconosce l’importanza di coinvolgere attivamente le comunità locali e di integrare la riflessione sulla parità di genere in contesti culturali e scientifici diversi.

Il festival non è solo un evento, ma un progetto di trasformazione sociale, un investimento nel futuro di una società più giusta ed equa.