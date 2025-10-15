153 anni delle Truppe Alpine: un secolo di storia e dedizione

Il 153° anniversario della costituzione delle Truppe Alpine si è aperto con una cerimonia solenne a Bolzano, presso il Palazzo alti comandi, un momento di riflessione e celebrazione che affonda le radici in una storia ricca di sacrifici, professionalità e profondo legame con il territorio.

La data, legata al decreto del 15 ottobre 1872 firmato da Vittorio Emanuele II, segna la nascita delle prime quindici compagnie alpine, un nucleo pionieristico di giovani arruolati provenienti dalle regioni montane, chiamati a garantire la sicurezza delle frontiere lungo l’arco alpino, una linea di confine complessa e cruciale per il neonato Regno d’Italia.

La cerimonia ha proseguito con la commovente deposizione di una corona d’alloro, un omaggio silenzioso ai caduti, uomini e donne che hanno onorato il corpo alpino con il loro coraggio e la loro dedizione.

Successivamente, una Santa Messa presso la chiesa del comprensorio militare Druso ha offerto un momento di raccoglimento spirituale e di riflessione sul significato del servizio e del sacrificio.

Il Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Divisione Michele Risi, ha guidato il discorso commemorativo, sottolineando come lo spirito di servizio e l’impegno siano i pilastri che hanno sempre contraddistinto il corpo alpino.

Ha esplicitamente richiamato il forte e imprescindibile legame con le comunità montane, un tratto distintivo che definisce l’identità alpina e ne costituisce la linfa vitale.

Il Generale Risi ha inoltre evidenziato l’evoluzione continua del corpo, con un impegno a 360 gradi che spazia dalla tecnologia all’addestramento, fino alla promozione di valori fondamentali come la lealtà, il coraggio e la resilienza.

L’adattamento alle nuove sfide operative, l’integrazione di sistemi avanzati e la costante formazione del personale sono elementi chiave per garantire la capacità di risposta alle esigenze del Paese e della Comunità Internazionale.

La storia delle Truppe Alpine è un racconto di resilienza e dedizione al servizio, costellata di interventi cruciali in situazioni di emergenza nazionale.

Dalla devastante scossa sismica che colpì Messina e Reggio Calabria nel 1908, fino alle drammatiche conseguenze del disastro del Vajont, passando per il sisma in Friuli del 1976 e le più recenti emergenze nell’Italia centrale, gli Alpini sono stati sempre in prima linea, offrendo soccorso, assistenza e supporto alle popolazioni colpite.

Queste azioni non sono solo testimonianza di competenza tecnica, ma soprattutto di un profondo senso di umanità e di solidarietà.

Attualmente, le Truppe Alpine sono attive in diversi teatri operativi internazionali.

La Brigata Alpina Taurinense, nell’ambito della missione Unifil delle Nazioni Unite in Libano, contribuisce alla stabilizzazione e alla sicurezza della regione.

La Brigata Alpina Julia, dispiegata in Ungheria, svolge un ruolo importante nella vigilanza del fianco orientale della NATO, garantendo la sicurezza collettiva.

Non meno rilevanti sono le attività svolte in patria, con il contributo fornito all’operazione “Strade Sicure” in collaborazione con le forze dell’ordine in numerose città italiane e le operazioni di sicurezza e soccorso sulle piste da sci, un ambiente particolarmente impegnativo che richiede competenze specifiche e un elevato livello di preparazione fisica.

La versatilità e la capacità di adattamento alle diverse condizioni operative rappresentano un elemento distintivo delle Truppe Alpine, confermando il loro ruolo cruciale nella difesa e nella protezione dei valori e degli interessi nazionali.