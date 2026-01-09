Addio a Hans Sanoner, imprenditore simbolo della Val Gardena.

cityfood
Bolzano: Avanza la sicurezza idrogeologica, 90% dei Comuni protetti

Redazione Aosta -
L'impegno della Provincia Autonoma di Bolzano nella gestione del rischio idrogeologico e franoso si concretizza nell'avanzamento costante della redazione dei Piani delle...

Aggressione e rapina a Trento: arrestati due marocchini senza fissa dimora

Nella notte tra l'otto e il nove gennaio, un atto di violenza ha scosso la tranquillità di via Verdi a Trento. Un uomo si...
Trento Cronaca

Rinnovamento Stazione Trento: Verso il Completamento e Nuovi Servizi

Il complesso progetto di rinnovamento della stazione ferroviaria di Trento, orchestrato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane, sta giungendo a una fase cruciale di completamento. L'intervento, gestito con rigorosa aderenza al cronoprogramma stabilito, ha mirato...
Trento Cronaca

Bolzano: Avanza la sicurezza idrogeologica, 90% dei Comuni protetti

L'impegno della Provincia Autonoma di Bolzano nella gestione del rischio idrogeologico e franoso si concretizza nell'avanzamento costante della redazione dei Piani delle Zone di Pericolo (PZP) nei Comuni altoatesini. Un'iniziativa cruciale, che vede ora il Comune di San Leonardo...
Trento Politica

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un'intesa sulle Alpi.

0
In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee legislative...
Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Redazione Aosta -
Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione,...

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come...
Trento Cronaca

Addio a Hans Sanoner, imprenditore simbolo della Val Gardena.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La scomparsa di Hans Sanoner, figura storica e imprenditoriale di Ortisei, ha lasciato un vuoto nella comunità altoatesina.
L’ex proprietario dell’Am Stetteneck, un albergo simbolo del turismo di lusso in Val Gardena, si è spento a Berlino, dove era stato ricoverato in seguito a un malore che lo aveva colto mentre si trovava per terra all’incrocio di una strada.
Inizialmente, l’ipotesi di un incidente stradale, di un investimento da parte di un veicolo, era stata presa in considerazione dalle autorità tedesche durante le prime indagini.
Tuttavia, la successiva analisi delle circostanze della morte ha chiarito che la causa del decesso è riconducibile a una condizione medica preesistente, di natura naturale.

Hans Sanoner, 70 anni, incarnava l’ingegno e la dedizione che hanno contribuito a definire il successo del turismo in Alto Adige.
L’Am Stetteneck, sotto la sua guida, è diventato non solo un albergo, ma un’istituzione, un punto di riferimento per viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

La sua gestione ha saputo coniugare tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza di ospitalità che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama turistico della regione.
La riservatezza che circonda i dettagli specifici della condizione medica che ha portato alla sua scomparsa è una scelta legittima, dettata dal rispetto per la privacy dell’uomo e della sua famiglia.
Le autorità, in linea con le normative sulla protezione dei dati personali, hanno preferito non divulgare informazioni cliniche sensibili.
Questo gesto sottolinea l’importanza di bilanciare l’interesse pubblico all’informazione con il diritto alla riservatezza, un valore particolarmente sentito nella cultura altoatesina.
La morte di Hans Sanoner rappresenta la perdita di un uomo che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo economico e culturale della Val Gardena, un patrimonio umano che lascia un vuoto difficile da colmare.
Il suo ricordo continuerà a vivere attraverso l’eredità dell’Am Stetteneck e nel cuore della comunità che ha servito con passione e dedizione.
La sua storia, pur nel silenzio che avvolge le ultime ore, rimane un esempio di imprenditorialità, impegno e radicamento nel territorio.

